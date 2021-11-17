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車停馬路中呼呼大睡3小時 酒駕累犯這次下場判1年2月

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園徐姓男子酒駕前科累累，但毫不知警惕再犯，喝醉開車回家體力不支，直接停在馬路上呼呼大睡3個小時，直到被警方盤查才醒來，酒測值達每公升0.32毫克超標。徐狡辯稱「後來在車上喝的」，但法院不採信，痛斥他危害用路人生命安全，又構成累犯，這次依公共危險罪判他1年2月，可上訴。

檢警調查，徐男去年9月4日在中壢區中原大學附近茶坊喝酒，凌晨1點多明知已經酒醉仍開車要回家，結果行經平鎮區時體力不支，竟然直接停在外側車道上，在沒有熄火狀態下躺在車內睡著，經民眾發現報警處理，警方對他施以呼氣酒測值達每公升0.32毫克。

審理時，徐坦承事前有喝酒，但矢口否認公共危險犯行，辯稱他在開車前喝不多，有休息一下才開車回家，經過平鎮時覺得很累才在車上休息，車上還有1罐沒有喝過的啤酒，他喝了一口，但沒有開車繼續休息，認為測出0.32是因為在車上喝的。

法院勘驗現場監視器，發現凌晨1點25分徐開車到場，後方車燈還亮著沒熄火，且停在原地不動直到4點15分，徐才從駕駛座下來，當時手上沒有任何容器或空瓶，4點31分警察就到場盤查。

另根據警方密錄器，員警詢問他有無喝酒，徐一開始稱「沒有，現在沒有喝」、「很久沒喝，在車上休息了」，但經員警追問則改口「有啊，1點的時候」。

法院認為，徐酒駕沒在適當位置停靠，反而直接停在車道上，已經影響其他用路人安全，徐仍絲毫不以為意，在車上睡了3個小時直到被警方叫醒，足認徐當時酒醉後駕車的狀態已達不能安全駕駛程度。

法院指出，徐過去多次酒駕，2015年經裁定應執行1年8月，並於2016年12月假釋出監，這次再犯酒駕構成累犯，應加重其刑。

法院審酌，徐酒駕將小客車停在市區道路上，危害交通、漠視用路人安全，審理中又空言狡辯，犯後態度惡劣，依公共危險罪判他有期徒刑1年2月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照
警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照

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