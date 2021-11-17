「北車借錢哥」故技重施 檢方聲押獲准

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

號稱「北車借錢哥」的詹姓男子，長期在台北車站周邊向民眾騙錢，他日前以奔喪為由詐騙民眾8600元未遂，昨天又被警方發現故技重施，直接以詐欺現行犯逮捕，台北地檢署認為詹男有反覆實施之虞，向法院聲押禁見獲准。

據調查，有網友在台北車站地下街遇上詹男，他聲稱祖母過世，要包車回屏東，開口向網友借8600元，所幸有工作人員及時認出詹男是詐欺慣犯，趕緊上前阻止，才沒得逞。

昨天下午1點多，詹男又在捷運台北車站M6出口下方，以悠遊卡遺失、沒錢搭車為由，開口向民眾騙錢， 警方獲報逮捕詹男，原來詹男身上還有2萬多元，根本不缺錢，且悠遊卡也沒遺失，詐欺意圖明確。

檢警統計，詹男長期在台北車站周邊隨機找路人詐欺取財，不法所得超過6萬元。

台北車站 詐欺

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