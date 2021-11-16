自稱「王檢」認法律素養高 北市刑警涉洩密遭聲押禁見

屏東地檢署今年8月偵辦一件仙人跳案，發現高雄市警局5名刑警涉嫌洩漏個資給徵信業者，訊後聲押獲准，警政署震怒之下，通令全國清查有無員警洩密情況；台北市警方發現，南港分局王姓刑事小隊長任職信義分局期間也涉嫌洩密給徵信業者，今搜索王及徵信業者的住處及辦公處，依洩密罪及個資法等罪嫌送辦，檢訊後對王聲押禁見、令許姓業者20萬元交保。

台北市警局表示，全案是刑警大隊前年偵辦刑案時，搜索某知名徵信業業者辦公處所，發現其手機通訊紀錄顯示，王男傳遞許多有關民眾個資的訊息，有涉及不法之虞，遂報請檢方指揮偵辦，後續又交由市警局政風室偵辦。

警方調查，51歲王姓小隊長在信義分局任職期間，用警政知識聯網查民眾個資，洩漏給徵信業者，有涉犯洩密罪及違反個人資料保護法等嫌疑，今持票搜索王男及許姓徵信業者住地及辦公處，詢後移送台北地檢署偵辦，持續釐清有無涉及貪瀆情事。

知情員警說，王男平時很臭屁，自認法律素養極佳，有「王檢」的綽號，他「形跡可疑」不是第一次，先前就已有類似情況發生，去年中旬調派南港分局後，涉案傳聞就在警界盛傳，南港分局也安排王擔任內勤小隊長，「把他冰起來避免亂搞」。

警政知識聯網上的個資非常完整，只要有因案被偵詢，姓名、性別、年齡、住址、身分證字號等，基本上筆錄上的的資料都會顯示在其中，甚至連登記過的手機號碼都能查到，還會隨時更新，只要洩漏出去，對民眾權益影響甚巨。