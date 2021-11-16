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中和警連4日取締噪音改裝車 查獲80件共開出57萬罰鍰

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市警中和分局積極維護轄內治安，自本月13日起，連續4日聯合環保局執行改裝車噪音稽查勤務，共查獲80件非法改裝排氣管、16件無照駕駛等，上述違規樣態均依道路交通管理處罰條例開罰6000元以上的罰單，總計至少開出57萬元罰鍰。

中和警方指出，轄內人口數多、交通又四通八達，為了展現執法決心，連續4日晚上偕同環保局聯合稽查，針對重要道路如台64線高架道路、新北環快、中正路、景平路、連城路，以及2座聯外橋樑華中橋、秀朗橋等攔截違規車輛。

中和警方表示，除了加強取締改裝噪音車，也會對闖紅燈、無照駕駛、任意變換車道、未戴安全帽和嚴重超速等違法行為進行取締。

中和警方強調，均已強化路口監視器系統等設備的蒐集資料能量，並積極建立社群網絡，一旦發現車輛人員異常聚集，會立即啟動快打部隊執行壓制，請民眾安心。

中和警方連4日執行改裝車噪音稽查勤務，查獲近百件違規樣態，共開出至少57萬元罰鍰。記者翁至成／翻攝
中和警方連4日執行改裝車噪音稽查勤務，查獲近百件違規樣態，共開出至少57萬元罰鍰。記者翁至成／翻攝
中和警方連4日執行改裝車噪音稽查勤務，查獲近百件違規樣態，共開出至少57萬元罰鍰。記者翁至成／翻攝
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中和警方連4日執行改裝車噪音稽查勤務，查獲近百件違規樣態，共開出至少57萬元罰鍰。記者翁至成／翻攝
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噪音 監視器

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