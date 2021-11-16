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警察洩密連環爆！北市刑警洩個資遭送辦 還曾接受招待喝花酒

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

警察洩密連環爆！屏東地檢署8月偵辦一件仙人跳案件時，發現高雄市5名刑警涉嫌洩漏民眾個資給徵信業者，檢訊後聲押獲准，該案震怒警政高層，通令全國清查有無員警洩密情況；台北市警局發現，南港分局王姓警員在信義分局期間也涉嫌洩密給徵信業者，今搜索王員、徵信業者住處及辦公處，詢後依法送辦。

台北市警局表示，全案是刑警大隊去年偵辦刑案時，搜索某徵信業者辦公處所，發現其手機通訊紀錄顯示，王員傳遞許多有關民眾個資的訊息，疑有涉及不法，遂報請檢方指揮偵辦。

警方調查，南港分局偵查隊51歲王姓警員，先前任職於信義分局期間，用警政知識聯網查民眾個資，然後洩漏給徵信業者，有涉犯洩密罪及違反個人資料保護法等嫌疑，今持票搜索王員及徵信業者住地及辦公處，詢後移送台北地檢署偵辦，持續釐清有無涉及貪瀆情事。

知情員警說，王員「形跡可疑」不是第一次，先前就已有類似情況發生；警政知識聯網上的個資非常完整，只要有因案被偵詢，姓名、性別、年齡、住址、身分證字號等，基本上筆錄上的的資料都會顯示在其中，甚至連登記過的手機號碼都能查到，還會隨時更新，只要洩漏出去，對民眾權益影響甚巨。

據悉，除了洩漏民眾個資外，王員2006年在南港分局擔任偵查佐時，曾與少年隊陳姓偵查佐涉嫌接受業者招待喝花酒，王酒後上賓館「搶女人」，事件才隨之曝光，事後被記過2次處分。

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上個月高雄市有5名刑警涉嫌洩漏民眾個資，台北市警局今又搜索南港分局王姓警員。記者李隆揆／攝影
上個月高雄市有5名刑警涉嫌洩漏民眾個資，台北市警局今又搜索南港分局王姓警員。記者李隆揆／攝影

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