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老董逃稅被管收成功抗告 執行官再提抗告逆轉送他去管收

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

新璉富公司老董陳男虛報進項稅額涉嫌逃漏營業稅，被國稅局查獲開出3筆罰鍰共5千萬元。案件2007年移送新北分署執行獲償560萬元後，陳男拒絕清償剩餘欠稅，行政執行署新北分署向法院聲請管收獲准，但陳男抗告成功獲釋，又經新北分署再抗告成功，新北地院再度裁定陳男管收，新北分署歷經九個月逮回早已消失蹤跡的陳男，解送管收所補足3月管收。

新璉富公司從事機械設備製造、批發等，陳男2001年至2003年擔任負責人期間，明知公司有進貨事實，卻以虛設行號等方式開立統一發票，作為進項憑證虛報進項稅額，藉此逃漏營業稅，被財政部北區國稅局新莊稽徵所查獲，裁處3筆罰鍰共計5千萬元。

案件2007年移送新北分署執行，陳男雖書立擔保書擔保償還卻悄悄脫產，2005年接獲國稅局調查函後，先提領出新璉富公司存款1200萬元，又匯款公司資產1100萬元進私人戶頭，並以2個未滿18歲兒子的名義出資成立璉富公司，將新璉富公司名下2輛車輛、美金5萬餘元以買賣、匯款方式給璉富公司，藉此脫產。

新北分署執行陳男位於雲林的土地與新莊地區的房產後，僅受償約560萬元，剩餘罰鍰陳男拒絕清償。

新北分署認為陳男有脫產、拒絕履行納稅義務之意，去年7月24日向新北地方法院聲請管收獲准，陳不服提抗告，高等法院認為陳男提領存款是在強制執行前，難以認定陳男涉嫌脫產，又陳男已同意用個人財產清償罰鍰，加上陳男是家中經濟支柱，有兩名未成年兒子要養，不宜管收，9月2日裁定廢棄新北地院裁定。陳男管收41天後獲釋，主動償還250萬元後又拒絕繳納剩餘罰鍰。

新北分署不服高院裁定提起抗告，最高法院認為陳男在接獲國稅局調查函後，似乎已知會被罰鍰並開始脫產，符合管收要件，另外陳男以新璉富匯款1100萬元到私人戶頭，難以認定陳男被管收會造成兩個兒子生活困頓，去年11月裁定廢棄高院裁定；今年11月2日，新北地院再度裁定陳男續行管收。

陳男獲釋後行蹤不明，新北分署歷經9個月追緝，本月12日在桃園拘獲陳男，當天便解送管收所續行管收，補足3月管收期。

行政執行署新北分署歷經9月追緝，成功在桃園地區拘獲獲釋後消失無影的陳男，當天便解送管收所續行管收。圖／新北分署提供
行政執行署新北分署歷經9月追緝，成功在桃園地區拘獲獲釋後消失無影的陳男，當天便解送管收所續行管收。圖／新北分署提供

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