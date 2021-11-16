偵查隊警員涉洩民眾個資 北市警政風室帶返偵詢送辦

台北市警局近日查辦員警勾結徵信業者洩露民眾個資案，發現王姓警員2020年年涉嫌用警政知識聯網查詢民眾個資，洩露給徵信業者，有涉犯洩密罪及違反個人資料保護法等嫌疑，今持票搜索王員及徵信業者住地及辦公處，詢後移送台北地檢署偵辦。

警方調查，南港分局偵查隊王姓警員先前任職於信義分局期間，用警政知識聯網查民眾個資，然後洩露給徵信業者，有涉法之虞，主動報請台北地檢署偵辦。

警方今天持票搜索，並將王員帶返警局政風室偵詢，詢後已移送台北地檢署複訊。