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偵查隊警員涉洩民眾個資 北市警政風室帶返偵詢送辦

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

北市警局近日查辦員警勾結徵信業者洩露民眾個資案，發現王姓警員2020年年涉嫌用警政知識聯網查詢民眾個資，洩露給徵信業者，有涉犯洩密罪及違反個人資料保護法等嫌疑，今持票搜索王員及徵信業者住地及辦公處，詢後移送台北地檢署偵辦。

警方調查，南港分局偵查隊王姓警員先前任職於信義分局期間，用警政知識聯網查民眾個資，然後洩露給徵信業者，有涉法之虞，主動報請台北地檢署偵辦。

警方今天持票搜索，並將王員帶返警局政風室偵詢，詢後已移送台北地檢署複訊。

警方強調，警察局重視員警操守與清廉形象，本案自主查辦過程也體現積極防弊絕不庇縱違法的決心，將持續配合檢察官指揮偵辦，續行調查作為，秉持「刑懲並行」原則及時追究王員行政責任及相關主管的考核監督責任，同時加強落實內部資安管理及資訊稽核作為，以維護警察執勤紀律，確保民眾信賴。

台北市政府警察局。記者李隆揆／攝影
台北市政府警察局。記者李隆揆／攝影

警察 北市 資安

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