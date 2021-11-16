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涉罵網友「小笨蛋」 黃士修：是言情小說親暱稱呼

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

核四公投領銜人黃士修，去年12月13日對於行政院長蘇貞昌在臉書分享三倍券使用方式，黃在貼文下方與林姓網友起爭議，黃指林是「蠢貨」、「小笨蛋」遭起訴。士林地方法院今開庭，黃稱用Google搜尋「小笨蛋」前3頁都是指「言情小說親暱稱呼」，沒有貶損林。

黃士修今天獨自出庭，做無罪答辯，並無貶損林姓網友的人格，他聲稱Google搜尋「小笨蛋」前3頁都是指「言情小說親暱稱呼」，若網友覺得小笨蛋用詞有感到性騷擾，也可以再提告，蠢貨則是指所有被政府矇騙的民眾，全案辯論終結，法官諭知12月21日下午4時宣判。

黃士修庭後稱，檢方僅用在言論中有出現「蠢貨」、「小笨蛋」「不讀經濟學」「不用功讀書」等，分割當時行為情狀、言論爭執內容，連結前後文句，喪失對言論的客觀評論。黃認為「有信心無罪」，承審法官相當公正，會尊重判決結果。

行政院長蘇貞昌去年12月13日參訪台灣漫畫基地，以三倍券購買近3000元的漫畫，支持台灣原創作品，並在臉書粉絲專頁發布相關訊息。黃士修與林姓網友在下方留言互相爭論，黃回應林的留言中提及「騙你們這種不懂經濟學的蠢貨」、「你一開口就暴露沒讀書的愚蠢」、「不用功讀書的小笨蛋」，林姓網友提告，士林地檢署依照公然侮辱罪嫌起訴。

黃士修。記者蕭雅娟／翻攝
黃士修。記者蕭雅娟／翻攝

黃士修

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