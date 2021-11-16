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跨性別者變女不成告戶政事務所 萱萱：盼好結果

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

跨性別者「萱萱」在戶政事務所申請性別由男變女遭拒，提行政訴訟。台北高等行政法院今天開庭，開庭前，萱萱表示希望訴訟有好結果，萱萱母親則說，盼望有同樣困境的家長，應去傾聽孩子的聲音。

萱萱說，以前去辦手機時被懷疑冒用別人身分，找工作時也被歧視，她認為跨性別者不必向不認識的人去解釋隱私的事。

萱萱委任律師許秀雯說，萱萱在美國出生，美國護照上的性別是女性，美國沒有要求一定要做變性手術才能變更性別，萱萱希望台灣證件上也可以是女的。

萱萱的母親說，她很愛孩子，所以丟掉舊成見，去了解跨性別者，她更以跨性別者媽媽的身分勸正遇到類似問題的家長，去傾聽孩子，也期盼外界能給跨性別者一些私人空間。

本名吳宇萱的「萱萱」2020年11月20日前往戶政事務所申請性別變更，因未持變性手術證明書被拒絕，提行政訴訟救濟，「台灣伴侶權益推動聯盟」今天與萱萱的家人陪同萱萱出庭。

台北高等行政法院。本報資料照片
台北高等行政法院。本報資料照片

跨性別 美國 護照

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