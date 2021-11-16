變性登記案 跨性別者母：勿執著男女、應傾聽孩子

跨性別者吳宇萱（左2）性別變更登記案16日於台北高等行政法院第2次開庭。吳宇萱的爺爺（右）、父親（左）與母親（右2）在開庭前一同出席記者會，表達對孩子的支持。 中央社

跨性別者吳宇萱赴戶政事務所申請性別由男變女遭拒而興訟，法院今天開庭前，吳媽媽說，因很愛孩子經心境轉換重拾一家和樂，盼相同困境家長，不要再執著是男是女，應傾聽孩子。

全案緣於，當事人吳宇萱去年11月20日前往台北市中正區戶政事務所申請性別由男變女，因未持變性手術證明遭拒，循序提起行政訴訟，案件由台北高等行政法院審理，今天下午開庭。此案為跨性別者申請變性無手術證明第二例，首例小E案已勝訴確定。

台灣伴侶權益推動聯盟成員、吳宇萱及其父母、阿公等人在開庭前，召開記者會，手持標語「跨性別變更性別登記 取消強制手術」。

跨性別者面臨的生活困境部分，吳宇萱舉例，赴電信公司辦門號，因外表與證件性別不同遭質疑冒用身分，被要求應再出具戶口名薄等資料，沒辦法像一般人輕輕鬆鬆就辦好一件事，又如在工作求職時，不是應該要看專業度，但卻糾結在性別上，明顯感受被歧視。

吳宇萱說，跨性別者有必要一遍遍去向不認識的人，表達自己的性別及下體狀況嗎？這應該是她個人隱私吧，她希望這個官司之後有好的結果（獲得勝訴）。

律師許秀雯表示，其實吳宇萱是雙重國籍，她在美國出生，她的美國護照已經變更法定性別是女性，美方並沒有要求一定要手術才能變更法定性別，依據法律人格的同一性，也希望台灣在證件上，能將吳宇萱變更為女性。

吳宇萱母親表示，曾經因為不了解跨性別而無法面對，她因為真的很愛孩子，所以開始重新敞開心房，丟掉舊有成見，去了解跨性別並做轉變後，她和孩子重回過去的一家和樂。她以跨性別者的媽媽身分，勸正處在類似家庭的家長，不要再執著是男是女的問題上，而是要傾聽孩子，也期盼外界能夠給跨性別者一些私人空間。

吳宇萱父親表示，他支持吳宇萱，現在家中已經沒有因為跨性別情形而有壓力，相處非常自然。

吳宇萱的阿公則說，家人去請教精神科醫師得知，跨性別現象可能是先天性基因影響，他就勸導家人必須接受這項挑戰，經過一年多，吳宇萱的母親後來心境轉換，前陣子還在媒體採訪時，對著吳宇萱說「萱，不管是男是女，你永遠是我的寶貝」，當時吳宇萱回應也笑了，這件事讓他印象深刻。