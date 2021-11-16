檢察官辦「曲棍球案」不受懲戒 監察院再審上訴又駁回

檢察官陳隆翔偵辦曲棍球協會侵占公款案件，遭監察院彈劾，懲戒法院職務法庭去年判決不受懲戒確定；監察院提再審，今年3月被職務法庭駁回，監察院又上訴，職務法庭今駁回，全案確定。

六年前，前立委段宜康在彰化縣長候選人魏明谷造勢場上指控，國民黨林滄敏任理事長的中華民國曲棍球協會詐領補助款，段還強調「說法不實就吞曲棍球」，引發熱議。

陳隆翔時任彰化地檢署檢察官，查出曲棍球協會秘書長李淑惠涉嫌偽造選手住宿、膳食、選手零用金等單據及文書，向政府申報補助款四百多萬元，認為李有偽造文書及業務侵占等罪，給予緩起訴處分；林滄敏未涉案。

監察院2019年彈劾陳隆翔，以陳的緩起訴處分未論斷偽造印章、印文及署押等犯罪事實，嚴重違反辦案程序；但職務法庭認為，陳沒有明顯重大違誤、嚴重違反辦案程序或違反檢察官倫理規範等，去年6月判決不受懲戒確定。

監察院提再審，主張原確定判決對於偽造印章的主觀犯意，違反既有法律見解，故意不適用正確法則；又違反職權調查原則，未依職權調查證據等，判決有「適用法規顯有錯誤」的再審事由，原確定判決應廢棄，受判決人應受懲戒；但懲戒法院職務法庭認為，原確定判決並無適用法規有錯誤，再審之訴駁回。

監察院不服再上訴，當時陳隆翔收到上訴書狀表示，「監察院遲未就違反自律規範之委員進行處理，個人表示尊重，但特定委員一再曲解法律、濫用職權，耗費國家資源，感到憤怒」。