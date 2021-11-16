台灣大學前總務專員辦採購燈具收賄17萬 重判8年6月　

國立台灣大學9年前辦理高效率電子式省電「T5」燈具採購案，總務處前專員李明禮向廠商收賄17萬元涉貪；台北地方法院審理，日前依不違背職務收賄2罪，判李應執行有期徒刑8年6月，褫奪公權8年。

同案，合議庭另判決德欣科技公司許姓負責人有期徒刑3年4月，褫奪公權3年；判開普光電公司古姓負責人有期徒刑1年8月，褫奪公權2年。3人都可上訴。

2009年起，台大推動節約能源專案，以專款補助採購金額五成的方式，推動校內所屬單位、系所逐批汰換舊有「T8」燈具為「T5」燈具，李明禮則於2012年11月起負責燈具維護、保養、修繕勞務採購案。

台北地檢署指揮廉政署調查，德欣公司2009年起陸續施作學校各系所的「T5」燈具採購、維護案，不過，德欣因被債權人強制執行致破產，許姓負責人為避免已施作的工程未驗收、無法請款，於是引介開普公司接續施作。

開普公司古姓負責人後來在2012年11月標得「T5」全責式維護案，李明禮、許、古3人明知李明禮對許並沒有借款債權，卻由許以代為清償債務為由，向古表示應將工程款的三成交給李明禮。

判決說，開普公司領得「T5」全責式維護案第二季、第三季款項後，古即依李明禮指示，將工程款三成匯入指定帳戶，李明禮再持提款卡提領。