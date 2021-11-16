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逆轉！台日混血少女23年前遭虐殺焚屍 女嫌犯改判免賠

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

桃園檳榔攤工作的林姓台日混血少女23年前遭殺害、焚屍，檢警去年重啟調查發現是情侶檔潘子鑑、陳諭詩夥同男子吳昶弘（潛逃通緝中）、女子陳茹華凌虐林女致死，一審依殺人罪判潘子鑑、陳諭詩無期徒刑，二審改判為14年6月徒刑；民事部分，一審判陳諭詩、吳昶弘應各賠償177萬餘元，台灣高等法院今逆轉判陳諭詩免賠，可上訴。

1998年12月9日下午，桃園平鎮靠近中山高速公路的一處涵洞草叢遭發現有具女性焦屍，面目全非、身分不；當時目擊者報案，檢方相驗屍體，但沒能確認被害人身分。

去年5月，一名男子舉報稱目擊案發經過，檢警重啟調查，確定死者是當時年僅17歲的林姓少女，循線查出是潘子鑑（42歲）、陳諭詩（43歲）、男子吳昶弘（40歲）和陳姓女子（38歲）所為。

檢方調查，當年林姓少女離家，受雇4人合夥經營的檳榔攤，當時潘男為義務役軍人，擔心吸毒遭被害人檢舉，同時懷疑檳榔攤營收款短少是被害人所為，拘禁剃光頭髮、痛毆，林女一度逃離被抓回，最後被潘等人持開山刀砍殺、絞殺慘死。林因具軍人身分，曾說「不是她死就是我死」。

桃園地方法院一審審理時，林父說女兒與4人沒有深仇大恨，卻「死得很悽慘」，請求法官判死刑「否則對不起女兒」。

一審審酌潘子鑑、陳諭詩手段、犯罪動機，認為惡性重大，判處無期徒刑；二審改判為14年6月徒刑，理由是「當時年輕、思慮欠周，考量案發已二十多年，刑罰加以處罰的必要性」。

另吳昶弘在逃通緝中，陳茹華因犯案時僅15歲，考量當時她的年紀還小，在本案中也不是主導角色，判刑14年2月。

民事部分，林女父親向潘子鑑、陳諭詩、吳昶弘、陳茹華連帶求償714萬餘元，一審判陳諭詩、吳昶弘應各賠償林父177萬餘元。

陳諭詩不服上訴，台灣高等法院認為，陳諭詩等4人1998年12月7日共同殺害林女，而林父直到去年9月24日才提起民事訴訟，距離侵權行為已21年，超過民法所定10年最長時效，請求權時效已完成，因此逆轉判陳諭詩免賠，可上訴。

台日混血的17歲林姓少女，23年前被擄走遭虐殺，死後還被焚燒屍體棄屍。圖／林父提供
台日混血的17歲林姓少女，23年前被擄走遭虐殺，死後還被焚燒屍體棄屍。圖／林父提供

桃園 台灣高等法院 通緝 民事訴訟 殺人

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