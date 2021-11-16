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頎邦併欣寶5.5億製程秘密遭竊 雄檢起訴易華電

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

上櫃公司頎邦科技2013年併購欣寶電子，當時欣寶總經理李宛霞、副總經理黃梅雪等多名高階主管，帶著公司技術機密資料跳槽到競爭對手「易華電子」協助重啟產線，2019年雄檢偵結，依違反營業秘密法、背信等罪起訴李宛霞等10人；原易華電不起訴，頎邦公司不服聲請再議，雄檢續行偵查，今依營業秘密法起訴易華電子。

雄檢調查，頎邦與易華電子都是「係面板驅動晶片捲帶式封裝材料薄膜覆晶載板（即COF）」廠商，兩公司彼此為競爭對手；2013年5月，頎邦與欣寶電子最大股東仁寶電腦對外發布重訊，宣布8月併購欣寶電子，剛欣寶納為頎邦南一廠，成為全資子公司。

時任欣寶電子總經理李宛霞與副總經理黃梅雪，擔心併購案成功後在廠區的主導權旁落，同年6月底火速離職跳槽，還利用可取得、下載欣寶公司最新研發的製程及價值5.5億元的「MCS蝕刻技術」機會，將技術資料儲存在隨身碟或行動硬碟中，再攜往頎邦公司競爭對手易華電子公司任職並使用。

李女等人跳槽同時，還協助挖角在頎邦南一廠任職，並握有蝕刻製程營業秘密的業務部陳姓部經理等8人到易華電子擔任要職，陳男等人也在離職前，從公司內部資料伺服器下載營業秘密，跳槽同時將重要資料帶往易華電子，李女等人就任不久，就順利讓易華電重啟蝕刻產線，讓公司得以大量生產。

此案雄檢2019年偵查終結，檢方當時依違反營業秘密法、背信等罪，起訴跳槽的李女、黃女、陳男等10人，但沒有起訴易華電，頎邦不服聲請再議，經高檢署發回續行偵查。

檢調查出，除了李女等人涉嫌竊取營業機密外，頎邦南一廠的蕭姓產品部經理，因可取得蝕刻製程的良率分析報告，2015、16年從公司內部郵件將報告寄至個人信箱，再將資料轉交給已跳槽至易華電的陳姓前主管，提供給易華電蝕刻製程團隊使用，協助易華解決產品良率，偵結後將蕭男依違反營業秘密法、背信罪起訴。

雄檢認為，易華電子為重啟已停產的COF蝕刻產線，2014年4月起陸續延攬頎邦公司蝕刻生產團隊，同年7月，李女就任易華電總經理，8月產線隨即開始試產，之後更大量生產；而李女、黃女等人，在易華電存取從欣寶公司攜出的營業資料使用，易華電對員工犯罪行為，既未事前防免，事後也沒有稽核阻止，難認已盡力防止犯罪，因此偵結後將易華電起訴。

易華電子董事長黃嘉能。本報資料照片
易華電子董事長黃嘉能。本報資料照片

離職

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