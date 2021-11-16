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他證稱南開科大前校長陳猷龍涉貪卻翻供 檢偽證罪起訴

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

前南開科技大學校長陳猷龍被僑力營造公司負責人簡培城指控，在2008年擔任僑力營造與新北市新莊區公所工程爭議仲裁人時涉嫌收賄50萬元，為我國史上首位涉貪遭羈押的大學校長；檢方當時依貪汙、詐欺偽造文書等罪嫌起訴陳猷龍，但簡培城在法院審理時卻翻供，改口稱未曾行賄陳猷龍；法院一、二審均判陳猷龍無罪，最高法院駁回上訴確定；新北地檢署近日依偽證罪嫌起訴簡培城。

僑力營造公司2004年承攬新莊中港派出所、圖書館及托兒所興建工程，衍伸工程延宕、浮報單價等問題；2008年僑力與公所協議聲請商業仲裁，選定陳猷龍與建築師詹世鴻等人組成仲裁庭，最後判公所需付賠償金七千多萬元給僑力，新北市政府認為有異，移請檢方調查。

檢方調查後，發現簡培城為了巨額賠款與下游包商配合，虛增或浮報工程款，還在偵訊時證稱「我確實有交付3次款項陳猷龍」，稱他將現金50萬元分成20萬元、20萬元與10萬元，在陳猷龍位於輔仁大學的研究室、住所等地交付給他，陳則自始至終皆否認涉案，強調依法律專業仲裁，更完全不知道詹世鴻有收受賄賂；檢方依貪汙、詐欺與偽造文書等罪嫌起訴。

未料案件移審法院後，簡培成卻改口稱「我沒有行賄陳猷龍」，指兩人之前是師生關係，曾在過節送禮而已，還表示自己在偵查時是為了誣陷他而獲得證人保護法適用以免除刑責，法院一、二審均判陳猷龍無罪，最高法院2020年駁回檢方上訴，陳猷龍無罪確定。

新北地檢署近日跟據新北地院準備程序筆錄、審判筆錄以及檢方偵訊筆錄等，認為簡培成誣陷陳猷龍，依偽證罪嫌起訴簡培成。

陳猷龍在法界名聞遐邇，專精民商法學，曾以榜首之姿考上律師，目前仍在輔仁、世新大學開班授課，桃李滿天下，更在學校認識當時為學生、現任職於高等法院法官的妻子吳麗英。

南開科大前校長陳猷龍。圖／聯合報系資料照片
南開科大前校長陳猷龍。圖／聯合報系資料照片

偽造文書 詐欺

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