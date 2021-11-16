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前罷捷發言人停快車道撒冥紙挨罰 抗告遭駁回

中央社 / 高雄16日電

前罷捷團體發言人徐尚賢今年6月糾眾駕車抗議，但因停車在快車道還爬貨車頂丟水球撒冥紙，且未申請集會遊行被逮捕送辦，高雄地院依社維法開罰1000元，徐不服抗告遭法官駁回。

高雄簡易庭刑事裁定書指出，徐尚賢提起抗告時堅稱當天是因警方封路攔停車輛，他被迫停在民權一路快車道上，不是故意阻礙交通。但法官經觀看現場蒐證錄影後發現，徐被警方攔停後沒有離去或示警，反而是爬上車頂丟水球撒冥紙。

法官認為，徐尚賢此舉已有故意滋擾場所，並以行動藉特定事端擴大發揮，踰越一般社會大眾所容許合理範圍，進而打擾場所安寧秩序，並已違反社會秩序維護法，因此認定徐抗告無理，裁定抗告駁回。

徐尚賢今年6月26日下午在沒有申請集會遊行下，號召數十人前往高雄市政府和民進黨籍立委趙天麟服務處抗議，訴求「堅決反對政府阻擋疫苗」，但徐在被警方阻擋後，卻將車停在快車道，並爬上車頂撒冥紙丟水球，結果遭依違反社維法送辦，高雄簡易庭7月間裁定開罰新台幣1000元。

車道 集會遊行 趙天麟

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