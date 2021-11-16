猥褻犯稱拿不動刀卻拿的起591公克礦泉水 被判1年10月

邱男3年前在果園內以左手持刀抵住女移工腰間，再以右手猥褻被害人，邱辯稱左手腕至左手掌有明顯變形及殘缺的肢體障礙，無法拿刀，否認犯行，法官當庭勘驗，以邱男可握重達591公克的礦泉水，而扣案的水果刀僅99公克，一審依加重強制猥褻罪判刑3年3月，邱不服上訴，台中高分院考量邱男已與女移工達成和解，改判刑1年10月。緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

判決書指出，邱男於2018年12月15日下午，前往擔任看護工的南投縣中寮鄉某住處，向女看護工的雇主表示於試吃後可代為銷售所種植柳丁，為供邱試吃柳丁，女看護工遂依雇主指示自廚房取出水果刀交予邱男後，帶邱一起前往處屋後庭院柳丁樹種植處。

邱男見四下無人，先以右手強摸女看護臀部，繼而將她強拉，邱即以左手持水果刀抵住女看護腰間，再以右手強摸她胸部3至5秒，猥褻行為得逞，期間曾自行塞新台幣500元至她外套口袋內。被害人向仲介兼翻譯求助報警處理。

邱男否認攜帶兇器強制猥褻犯行，辯稱「我是有摸她胸部，但我沒有用刀子，我跟她見面3次，她很樂意跟我作朋友，我跟她抱抱的時候，她並沒有不要，她很樂意跟我抱，我要離開的時候，我的手碰到她胸部，當時冬天她穿很厚的衣服；她來臺灣工作沒有錢，我第2次拿五百元給她，她不好意思，沒有收下，第3次我把五百元放到甲女外套的口袋，她就有點頭；我的手確實無法拿刀，真的沒有拿刀去猥褻她，我否認犯罪」。

邱的律師辯護稱，當事人邱男罹有左手手掌指僵直，無法彎曲，並無可能如女看護所指述以左手持水果刀抵住她腰間，再猥褻胸部。法官委請衛生福利部草屯療養院對邱男實施精神鑑定，經該院對邱身體檢查，鑑定認經一般身體理學檢查發現被告生命徵象穩定，身材適中，肢體除左手腕至左手掌有明顯變形及殘缺，功能受限外，其餘皆具自主行動能力，而神經學檢查發現其左前肢肌力降低，其餘肌力正常。而邱亦供稱：平常有騎機車。

原審當庭勘驗邱男左上肢，勘驗結果右手掌正常，左手掌有萎縮和彎曲；並請邱男分別以右手及左手把握當日到庭所攜帶的礦泉水瓶，顯見邱可以左手握礦泉水瓶。並勘驗扣案水果刀，勘驗結果為水果刀全長30公分，刀刃部分為18公分為金屬材質，刀柄為12公分塑膠材質，刀刃部分有尖端，最寬是4.7公分，刀刃鋒利，刀柄部分造型適合把握施力，刀柄部分寬約1.4公分。

經當庭同時握邱所攜帶峰泉礦泉水跟扣案水果刀比對，水果刀、礦泉水的重量。經經秤量後，水果刀為99公克、礦泉水為591公克，扣案水果刀顯較邱男可把握礦泉水為輕甚明。

法官認為邱男的左手既可把握重達591公克礦泉水，邱以左手為非精細動作持刀恫嚇，應無困難，因此認定邱男狡辯，一審依加重強制猥褻罪將他判刑3年3月，他不服上訴。