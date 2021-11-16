快訊

拜習會談近4小時結束 拜登稱：無意與中國發生衝突、不支持「台獨」

1997年接機上校感動落淚 軍購20年苦等背後是美中台糾葛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遠東航空占機庫欠繳水電費 法院判要付民航局3989萬元

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

遠東航空去年和民航局台北國際航空站簽約，每月給付77萬餘元租金使用機庫棚廠，但契約到期後卻未依規定清空機庫，被求償違約金、水電費共3989萬餘元，另在騰空機庫前應按日支付使用費每月8萬餘元；台北地方法院判遠航敗訴，應如數給付給民航局台北航空站，可上訴。

民航局台北航空站主張，遠航2020年1月31日簽約使用棚廠、夾層區，使用期間至同年3月31日為止，遠航應按月給付使用費77萬餘元，且若契約到期仍未依規定搬遷，應繳納違約金。

台北航空站指出，雙方契約去年3月31日終止，遠航應在4月1日前騰空機庫返還，但遠航在機庫中仍堆放航空器、大型機具、零件、航材、車輛等，經催促後，遠航以搬遷清運、找尋合適地點存放為由一再延宕搬遷進度，因此要求3945萬餘元違約金、44萬餘元水電費，共要求遠航給付3989萬餘元，另要按日給付機庫使用費8萬多元直到返還為止。

遠航未到庭，僅以民事聲明異議狀抗辯雙方債權債務關係仍待釐清，且全數否認台北航空站的主張。台北地院認為，依雙方簽署契約、國庫機關專戶收款書、水電費等明細作為證據，且遠航並未具證，因此判遠航敗訴。

遠東航空。圖／聯合報系資料照片
遠東航空。圖／聯合報系資料照片

遠航 民航局 遠東航空

延伸閱讀

桃園9歲女童欠繳萬元健保費 意外見泰國阿嬤苦撐養孫

元旦連假離島航班提供逾7萬座位 下周三上午9時開賣

大賽評審不公？《紅衣大女孩》銀牌被取消原因曝光

旅客新規定！ 松機等5機場飛離島免篩檢明起上路

相關新聞

「弘旺」先爆虐殺又有傷害案、中市警卻放人 議員要局長下台

台中發生瑪莎拉蒂街頭暴力案件，警方未以現行犯逮補，僅「函送」將人放走，震驚全國！市議員陳文政今質詢痛批市警局「縱放人犯不...

「飛碟專家」替受電波攻擊女子寫訴狀 江晃榮獲緩刑

常在談話性節目暢聊外星人的「飛碟專家」江晃榮，擅自收2萬元費用替自稱受到電磁波攻擊的蔡姓女子寫民事訴訟的訴狀，被依違反律...

散布蘆薈、遠距穴道順氣治療得預防新冠肺炎 被起訴

曾任教職的李男，從去年底至今年7月間，在臉書醫療藥害疫苗副作用研究社、個人臉書動態牆等，涉嫌張貼「蘆薈」、「遠距穴道順氣...

猥褻犯稱拿不動刀卻拿的起591公克礦泉水 被判1年10月

邱男3年前在果園內以左手持刀抵住女移工腰間，再以右手猥褻被害人，邱辯稱左手腕至左手掌有明顯變形及殘缺的肢體障礙，無法拿刀...

遠東航空占機庫欠繳水電費 法院判要付民航局3989萬元

遠東航空去年和民航局台北國際航空站簽約，每月給付77萬餘元租金使用機庫棚廠，但契約到期後卻未依規定清空機庫，被求償違約金...

8到16樓公安檢查申報 陳光軒要求苗栗縣府跟進施行

高雄市城中城大樓大火案，老舊大樓安全問題備受注目，苗栗縣議員陳光軒今天質詢要求縣府跟進台北市政府，依據「建築物公共安全檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。