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遠東航空占機庫欠繳水電費 法院判要付民航局3989萬元
遠東航空去年和民航局台北國際航空站簽約，每月給付77萬餘元租金使用機庫棚廠，但契約到期後卻未依規定清空機庫，被求償違約金、水電費共3989萬餘元，另在騰空機庫前應按日支付使用費每月8萬餘元；台北地方法院判遠航敗訴，應如數給付給民航局台北航空站，可上訴。
民航局台北航空站主張，遠航2020年1月31日簽約使用棚廠、夾層區，使用期間至同年3月31日為止，遠航應按月給付使用費77萬餘元，且若契約到期仍未依規定搬遷，應繳納違約金。
台北航空站指出，雙方契約去年3月31日終止，遠航應在4月1日前騰空機庫返還，但遠航在機庫中仍堆放航空器、大型機具、零件、航材、車輛等，經催促後，遠航以搬遷清運、找尋合適地點存放為由一再延宕搬遷進度，因此要求3945萬餘元違約金、44萬餘元水電費，共要求遠航給付3989萬餘元，另要按日給付機庫使用費8萬多元直到返還為止。
遠航未到庭，僅以民事聲明異議狀抗辯雙方債權債務關係仍待釐清，且全數否認台北航空站的主張。台北地院認為，依雙方簽署契約、國庫機關專戶收款書、水電費等明細作為證據，且遠航並未具證，因此判遠航敗訴。
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