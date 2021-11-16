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酒駕撞人逃到胞兄家沖洗 法官細查2細節 肇逃判無罪

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄李姓男子前年12月21日中午，在高雄市杉林區大愛村內喝完高粱後開車上路，在村內撞上酒後騎車的鄧姓婦人，鄧女右小腳趾骨折，但李男卻逃離現場，等到警方到場後，才在李男胞兄住家找到他，一審理被依公共危險罪判3月徒刑、併科罰金2萬，肇逃部分處6月徒刑，他喊冤稱他是到鄰近胞兄家沖掉血跡，高雄高分院法官採信他說法，加上目擊者都是他親友，因此撤銷肇逃判刑，改判無罪。

2009年莫拉克風災後，導致那瑪夏、桃源、茂林、甲仙等多處原住民部落遭受重大破壞，災後許多災民遷居平地，落腳杉林區大愛村，與不同族別、文化、部落的原住民住在同一社區，重啟生活。

判決指出，2019年12月21日中午12點，住在大愛村的李男，於村內和氣街喝完高粱後開著自小貨車上路，當天下午2時40分許，在杉林區合心路一帶，撞上同樣喝酒騎機車的鄧女，兩車碰撞後鄧女當場倒地，右腳骨折受傷流血，一度陷入昏迷，幸送醫後無礙。

但車禍發生後，李男僅將鄧女扶到路旁，還沒等警察到場就先離開，員警後來根據目擊者陳述「撞人的在他哥哥家」，最後距離車禍地點步行約1分鐘的民宅，找到肇逃的李男，呼氣酒測值高達每公升0.62毫克。

橋頭地院依公共危險罪，判處李男有期徒刑3月，可易科罰金，另併科罰金2萬元﹔肇逃部分，則判刑6月，不得易科罰金，李男必須入監服刑。

李男不服提出上訴，高雄高分院審理時他喊冤，稱他並未逃逸，當時是因為鄧女血噴到他身上，他將她扶到路邊後，就跑到附近的哥哥家沖水，他也請哥哥先到現場幫他處理，看警察有沒有到場，車子有沒有被移動等等。

二審合議庭根據目擊者、李男胞兄等人證詞，認定李男確實是跑到胞兄家沖洗，並請在場的謝姓男子協助看顧現場，等到警察到場後，再由謝男帶著員警到李男胞兄家逮人。

合議庭認為，李男八八風災後遷居大愛村，社區內親友大多熟識，他肇事後也立即下車查看傷者傷勢，小貨車也停在現場，並有認識親友在場，員警可輕易以車追人，與一般肇事逃逸案件有別，因此認他沒有肇逃故意，肇逃部分撤銷改判無罪。

李男在杉林區大愛村撞傷婦人，一審被認定肇逃，但二審法官調查他是到哥哥家沖水，而且目擊者也多是他親友，因此改判無罪。本報資料照片
李男在杉林區大愛村撞傷婦人，一審被認定肇逃，但二審法官調查他是到哥哥家沖水，而且目擊者也多是他親友，因此改判無罪。本報資料照片

警察 災後 原住民

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