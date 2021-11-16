自焚全身30%燒傷犯放火重罪 法院給緩刑命她心理治療

桃園余姓婦人因憂鬱、罹患癌症，情緒低落在家點燃汽油欲自焚，所幸火勢及時撲滅，但余已犯縱火重罪，可處無期徒刑、7年以上有期徒刑，法院考量她身心狀態，案發全身30%燒傷一度命危，依情堪憫恕減刑判2年、緩刑5年，並命她依執行檢察官指示到機構完成心理治療，可上訴

檢警調查，余婦去年9月25日在家拿汽油點燃睡袋企圖自焚、燒毀住家，因濃煙竄出鄰居嚇到緊急報案，消防隊及時到場撲滅並將她救出，緊急送醫後才倖免於死，但後續火調發現是余放火，經警方移送檢方依縱火罪嫌起訴。

審理時，余坦承不諱，並有火調資料、現場照片及其診斷證明等。法院查，余放火行為，並未使住宅達到喪失效用程度，雖同時燒毀該處住宅主臥室浴廁物品、磁磚，部分天花板，應屬放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪。

法院指出，余婦犯放火燒燬現供人使用之住宅罪，其法定刑是無期徒刑或7年以上有期徒刑，但審酌余是因罹癌、憂鬱才縱火，並未使用其他助燃物品助長火勢，和一般故意縱火案有別，且犯後坦承，引起火勢不大，立即由他人撲滅，未釀他人傷亡，建物損害也非巨大。

法院考量，余全身也有二至三度燒傷，站全部面積30%，並有吸入性嗆傷、急性呼吸衰竭，客觀上足以引起一般同情，依刑法59條予以減刑，判她有期徒刑2年。

但法院也認為，余是健康身心影響，才導致一時情緒低落放火企圖輕生，若立即強予自由刑制裁，恐不能根本消除其犯罪原因，當務之急應施以適當治療，提升其情緒控管能力、改善行為因應模式，予以宣告緩刑5年。

法院並命她緩刑期間，應完成精神治療、心理輔導，至經評估後認無繼續之必要時為止，應依執行檢察官之指示，前往醫療機構及心理諮商機構完成精神治療及心理輔導之適當處遇措施。

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