「飛碟專家」替受電波攻擊女子寫訴狀 江晃榮獲緩刑
常在談話性節目暢聊外星人的「飛碟專家」江晃榮，擅自收2萬元費用替自稱受到電磁波攻擊的蔡姓女子寫民事訴訟的訴狀，被依違反律師法起訴，一審判他4月徒刑，得易科罰金，併科罰金5萬元；案件上訴，台灣高等法院今撤銷原判決，改判江3月徒刑，併科罰金4萬元，緩刑2年。
江晃榮到庭聽判，得知判決結果後指出，蔡女是他的粉絲，還會去聽他演講外星人，他見蔡女行動不便、有訴訟需求，才會主動幫蔡女，沒想到反被告；他曾對蔡女提告誣告、偽證均不起訴，未來會對蔡女提損害賠償訴訟，因蔡女造成他名譽受損。
江晃榮畢業於台大農業化學系，曾獲教育部科技發明獎，擁有多項生物技術專利，也撰寫多本UFO、生物科技書籍；他業餘時間研究外星人和飛碟，曾任中華UFO科學學會創會理事長、台灣外星人研究所所長等，也常上電視節目談論外星人。
江晃榮沒有律師證書，2016年2月18日得知蔡女欲自稱受到遠端電波攻擊、醫事人員迫害，打算提出民事訴訟，便向蔡女稱可以幫忙撰寫訴狀、代理訴訟，收取2萬元費用。
江晃榮2017年9月27日提供蔡女一份自己撰寫、尚未完成的民事起訴狀草稿，但後他表示無法勝訴，蔡女也未提出民事訴訟，它拒絕返還訴訟資料、2萬元，因此被告發違反律師法。
檢方起訴後，江晃榮否認犯行，供稱蔡女支付的2萬元是用來購買他公司的產品，他是義務替客戶無償撰寫書狀，沒有營利意圖，只是見蔡女身心焦慮而幫忙，且蔡女患有思覺失調症，說辭反覆、經常忘記事情，又懷疑遭他人電磁波攻擊而提告，屬於浪費社會資源。
法院根據雙方對話紀錄，發現江晃榮向蔡女稱「我非律師，但我也於幫人寫訴狀及訴訟代理，常告贏請律師的對方」，被蔡女催促時，江晃榮也回覆「證據不夠根本告不贏」、「要不然我錢還妳，妳自行想辦法」等語，不採信江的說詞，台北地院依無律師證書意圖營利而辦理訴訟事件罪，判江4月徒刑，得易科罰金，併科罰金5萬元；案件上訴，高院今改判江3月徒刑，併科罰金4萬元，緩刑2年。
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