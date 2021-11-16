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假釋未滿1年又持刀搶皮包 他辯為籌小孩奶粉錢仍判10年

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

擁有博士學位的陳姓女子5月8日凌晨近5時在台南市南區中華南路附近一處洗車場洗車，突遭黃姓男子持瑞士刀搶奪皮包，陳女拉扯反抗，致左手、右小腿擦挫傷，他搶走5000元後開車逃逸，落網後向法官求情「小孩剛滿1歲需要買奶粉、尿布」，然而，這已是他所犯第三度強盜案，且已與被害人達成和解，台南地院仍認為累犯加重其刑，量處10年徒刑，可上訴。

檢警調查，40多歲的黃男5月8日凌晨4時50分，駕車經過南區中華南路附近自助洗車場，見陳女獨自在內清洗汽車，認有機可乘，黃男下車進入洗車場關閉電源，手持隨身攜帶的瑞士刀，要求陳女交出身上錢財，致女方受驚嚇而尖叫，「我會殺了妳喔！」黃男出言恐嚇，並將女方強押至後車門旁。

過程中，陳女試圖反抗而與黃男扭打，黃男壓制陳女並將她拖到前車門旁，在她無法抵抗後開啟前車門，強行取走陳女放置在前座的皮夾，得手後先丟棄其國民身分證與健保卡，駕駛自己轎車離開現場。

警方據報後以車追人，過濾上百支監視器，鎖定黃男作案車輛，4小時後在其東區租屋處，將他緝捕歸案。

而黃男過往因為軍法逃亡、竊盜、盜匪、麻藥、槍炮，以及強盜、偽造文書等案件，經法院各別判處有期徒刑確定。而前兩次強盜行為先後經法院判處12年2月及13年徒刑，去年4月縮短刑期假釋出獄交付保護管束，6月保護管束期滿執行完畢，未滿1年又再次犯案。

黃嫌曾因案服刑多年，日前才攜妻子從東部搬到台南市東區租屋，但因經濟狀況不好，鋌而走險。他到案後，妻還抱著稚子前來探視，他直呼，維持家計不易，為了小孩奶粉錢，一時失慮，心生歹念。

合議庭認為，黃男先後在警局、地檢署及法院，一再陳述他是因為「小孩剛滿1歲需要買奶粉、尿布」才下手，強盜他人財物。然而，自始至終，他都只是空口說白話而沒有提出他需要並且正在養育小孩的證據。

若如他所說因為他是更生人求職困難，不得不以犯罪籌措錢財養家活口，但他卻不選擇對被害者人身安全危害程度較小的其他財產性犯罪，而選擇最殘暴、最嚴重戕害被害人身心健康的強盜行為獲取不法利益。合議庭認為，不論黃男所陳述的動機是否真實，都不足以作為從輕量刑的合理事由。

案發後，黃男向陳女致歉，陳女同意以捐助3萬元給公益團體為前提與黃男和解。黃男除了捐出二手嬰兒推車及嬰兒床之外，雖然又陳述他已經部分現金捐款，但始終未見提出證明資料。然而，陳女雖然與黃男達成和解，但仍以書面陳述自己「心理衝擊甚鉅，心理創傷尚未復原」，也成為法官量刑的考量。

台南警方據報後以車追人，過濾上百支監視器，鎖定黃男作案車輛，4小時後在其東區租屋處，將他緝捕歸案。圖／翻拍照
台南警方據報後以車追人，過濾上百支監視器，鎖定黃男作案車輛，4小時後在其東區租屋處，將他緝捕歸案。圖／翻拍照
黃男一再陳述他是因為「小孩剛滿1歲需要買奶粉、尿布」才下手，但自始至終，他都只是空口說白話而沒有提出他需要並且正在養育小孩的證據。圖／翻拍照
黃男一再陳述他是因為「小孩剛滿1歲需要買奶粉、尿布」才下手，但自始至終，他都只是空口說白話而沒有提出他需要並且正在養育小孩的證據。圖／翻拍照

強盜 台南 瑞士

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