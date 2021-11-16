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7旬婦偷2罐66元鳳梨罐頭 下場賠5000和解法官給她免刑
桃園年逾7旬的陳姓婦人到百貨採買時，貪小便宜偷了2罐共66元的鳳梨罐頭，落網後懊悔自責，並花5000元和業者和解；法院考量，陳婦犯後坦承、犯罪平和，且賠償金遠高於竊得物價值，認為無給予刑罰必要，依竊盜罪判她免刑，但也叮囑她「務必將心比心、記此教訓」，可上訴。
檢警調查，陳婦（73歲）今年3月8日在蘆竹區1間百貨內偷取貨架上2罐鳳梨罐頭（價值66元），放進購物袋到櫃台，卻只拿出米酒結帳，剩下的罐頭想直接拿走，結果被眼尖店員發現調監視器報案，檢方認為陳犯嫌明確，依竊盜罪嫌將她向法院聲請簡易判決處刑。
法院審酌，刑法59條規定，犯罪情狀顯可憫恕，認科以最低度刑，仍嫌過重者，得酌量減輕其刑；另依刑法61條第2款，犯竊盜罪，其情節輕微，認為依刑法59條減刑後仍嫌過重者，得免除其刑。
法院考量，陳婦犯後坦承，犯罪過程也屬和平，偷竊之物僅是供日常生活所用的鳳梨罐頭，且僅66元價值非高，犯後也已經以5000元和百貨業者達成和解，可見她賠償的金額，也遠高於竊取商品的價值，犯後更表示後悔自責。
法院認為，陳婦的情狀依一般社會通念顯可憫恕，考量她動機、犯罪過程等，認為她雖然己觸法，但實無應予刑事處罰的惡性與必要，依照刑法61條判她免刑。
法院也說，店家一但遭竊，除財物損失，還需對後續司法程序、防免竊盜再度發生等，所受的程序煩擾及害怕竊盜案一多，會導致庫存不符甚至血本無歸之心情，並叮囑陳婦「務必將心比心、記此教訓」，萬勿以惡小而為之抱持貪小便宜的僥倖心態再犯罪。
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