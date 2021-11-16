天寒關心酒醉路倒男 清水警意外查出他是酒駕通緝犯
陳姓男子日前凌晨在台中市梧棲區酒醉路倒，巡邏員警發現上前關心，正打算送他回台中梧棲家，意外查出他是桃園地檢署發布的酒駕案通緝犯，將他送到更遠的桃園地檢署歸案。
台中市清水警分局安寧派出所員警賴韋成與姚易呈11月9日凌晨巡邏時，在梧棲區台灣大道8段與中央路口，發現42歲陳姓男子在寒冷夜晚獨自坐在路口處很危險，員警主動上前關心，發現陳男疑似不勝酒力倒於路旁，攙扶他到安全且明亮之超商騎樓前，由於當晚天氣驟冷，氣溫10多度，且滿身酒味陳男穿著單薄，員警擔心他寒冬中失溫，打算協助通知陳男家屬帶他回家。
當員警詢問陳男相關資料時，他開始神情緊張，避而不答，警方覺得可疑，深入調查，發現他竟是桃園地方檢察署所發布的不能安全駕駛，公共危險罪通緝犯，原本想協助陳男回家的警方，改將他移送桃園地檢署偵辦。
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