散布蘆薈、遠距穴道順氣治療得預防新冠肺炎 被起訴

曾任教職的李男，從去年底至今年7月間，在臉書醫療藥害疫苗副作用研究社、個人臉書動態牆等，涉嫌張貼「蘆薈」、「遠距穴道順氣治療」得預防及治癒新冠肺炎的不實訊息，供不特定多數人觀覽，經法務部調查局移送偵辦，台中地檢署今天依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罪將李男起訴。

63歲的李男否認犯行，辯稱「我於1998年在大里無相氣學學習氣功，且從4年前開始知道人體免疫系統在大腦，根據免疫系統定位找出新冠肺炎的病毒區在大腦，目前全世界沒有人研究到這個地方，不過相信的人非常少，所以不會發生有人因此感染新冠炎而延誤就醫的情況」。

檢察官認為目前對新冠肺炎的醫療對策上，目前僅是注射疫苗，預防感染或避免重症發生，並無有效的治療方式。而李男自承無自己研究相關科學資料及臨床實驗可以證明，足認傳播「蘆薈」、「遠距穴道順氣治療」得預防及治療新冠肺炎的不實訊息。

因此，檢察官認李男逕目散播未經實證研究證明得以預防及治療新冠肺炎的不實訊息， 足生損害於多數民眾接受嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情訊息的正確性，且恐造成感染新冠肺炎的病患延誤就醫、延誤治療的後果，對整體疫情控制造成不利影響。