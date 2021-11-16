快訊

台鐵延誤「竟因車長與清潔員爆衝突」台鐵：審議責任歸屬

轉普通病房 遭毆男大生：謝謝大家，我會好好加油

聽新聞
test
0:00 / 0:00

散布蘆薈、遠距穴道順氣治療得預防新冠肺炎 被起訴

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

曾任教職的李男，從去年底至今年7月間，在臉書醫療藥害疫苗副作用研究社、個人臉書動態牆等，涉嫌張貼「蘆薈」、「遠距穴道順氣治療」得預防及治癒新冠肺炎的不實訊息，供不特定多數人觀覽，經法務部調查局移送偵辦，台中地檢署今天依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罪將李男起訴。

63歲的李男否認犯行，辯稱「我於1998年在大里無相氣學學習氣功，且從4年前開始知道人體免疫系統在大腦，根據免疫系統定位找出新冠肺炎的病毒區在大腦，目前全世界沒有人研究到這個地方，不過相信的人非常少，所以不會發生有人因此感染新冠炎而延誤就醫的情況」。

檢察官認為目前對新冠肺炎的醫療對策上，目前僅是注射疫苗，預防感染或避免重症發生，並無有效的治療方式。而李男自承無自己研究相關科學資料及臨床實驗可以證明，足認傳播「蘆薈」、「遠距穴道順氣治療」得預防及治療新冠肺炎的不實訊息。

因此，檢察官認李男逕目散播未經實證研究證明得以預防及治療新冠肺炎的不實訊息， 足生損害於多數民眾接受嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情訊息的正確性，且恐造成感染新冠肺炎的病患延誤就醫、延誤治療的後果，對整體疫情控制造成不利影響。

起訴書指出，李男在位於台中市西區住處，從去年底至今年7月間，在臉書醫療藥害疫苗副作用研究社、個人臉書動態牆等，涉嫌張貼「蘆薈」、「遠距穴道順氣治療」得預防及治癒新冠肺炎的不實訊息，供不特定多數人觀覽，足生損害多數民眾接受嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情的正確性。

李男涉嫌散布「蘆薈」、「遠距穴道順氣治療」得預防及治癒新冠肺炎的不實訊息，供不特定多數人觀覽，台中地檢署今天依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罪將李男起訴。圖／本報資料照
李男涉嫌散布「蘆薈」、「遠距穴道順氣治療」得預防及治癒新冠肺炎的不實訊息，供不特定多數人觀覽，台中地檢署今天依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罪將李男起訴。圖／本報資料照

新冠肺炎 疫情 疫苗

延伸閱讀

確診新冠肺炎4周仍有症狀 北市6醫院設特別門診

人原來在「50歲」左右最聰明！大腦健康關鍵在血流量，專家教超簡單4招養出健全大腦

國台語混談自如？新研究：雙語轉換對大腦來說很自然

北醫附醫新設遠距門診 視訊就能諮詢疫苗副作用

相關新聞

「弘旺」先爆虐殺又有傷害案、中市警卻放人 議員要局長下台

台中發生瑪莎拉蒂街頭暴力案件，警方未以現行犯逮補，僅「函送」將人放走，震驚全國！市議員陳文政今質詢痛批市警局「縱放人犯不...

「飛碟專家」替受電波攻擊女子寫訴狀 江晃榮獲緩刑

常在談話性節目暢聊外星人的「飛碟專家」江晃榮，擅自收2萬元費用替自稱受到電磁波攻擊的蔡姓女子寫民事訴訟的訴狀，被依違反律...

散布蘆薈、遠距穴道順氣治療得預防新冠肺炎 被起訴

曾任教職的李男，從去年底至今年7月間，在臉書醫療藥害疫苗副作用研究社、個人臉書動態牆等，涉嫌張貼「蘆薈」、「遠距穴道順氣...

對跪禱的女信徒露下體判決無罪 法官：他是短褲寬鬆

方姓男子涉在教堂外對教堂內禱告的女教徒露殖器，檢方依公然猥褻罪起訴他；方辯稱，他當天撥頭髮時露出肚皮，沒有露生殖器，台北...

酒駕撞人逃到胞兄家沖洗 法官細查2細節 肇逃判無罪

高雄李姓男子前年12月21日中午，在高雄市杉林區大愛村內喝完高粱後開車上路，在村內撞上酒後騎車的鄧姓婦人，鄧女右小腳趾骨...

自焚全身30%燒傷犯放火重罪 法院給緩刑命她心理治療

桃園余姓婦人因憂鬱、罹患癌症，情緒低落在家點燃汽油欲自焚，所幸火勢及時撲滅，但余已犯縱火重罪，可處無期徒刑、7年以上有期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。