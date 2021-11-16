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「弘旺」先爆虐殺又有傷害案、中市警卻放人 議員要局長下台

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導

台中發生瑪莎拉蒂街頭暴力案件，警方未以現行犯逮補，僅「函送」將人放走，震驚全國！市議員陳文政今質詢痛批市警局「縱放人犯不只一次！」10月28日台中北區弘旺人力派遣公司，才發生20歲蔣姓男子虐殺案；未料11月8日，又將鄰居打到顱內出血、鼻骨骨折；警方獲報後仍「函送」嫌犯一夥直接放出警局，讓街坊鄰居活在恐懼之中，離譜程度超越瑪莎拉蒂案！副市長陳子敬表示，要求清查這家人力公司份子。

台中市議會進行警消環衛業務質詢。市議員陳文政重批，「粉飾太平、縱放人犯」儼然變成警方處理暴力事件的SOP。陳文政說，瑪莎拉蒂屬於車禍後發生的暴力事件，無法事先預知；但北區弘旺人力公司內，10月28日才剛剛把20歲的蔣姓男子活活毆打虐死，已經屬於重大刑案，理應加強治安維護；離譜的是，短短11天後的11月8日，弘旺人力又把鄰居打到顱內出血，警方仍以「函送」處理，當天把嫌犯放出警局！

市議員陳文政表示，當天他就接到傷者女兒的陳情，淚訴「為什麼才剛發生重大刑案，又打傷我爸，竟然把人給放出來！」陳文政也將此事轉告市長盧秀燕。在盧市長震怒後，警方才改以「移送」方式把人抓回來。

陳文政重批，警察局長蔡蒼柏「怕事」「粉飾太平」的領導作風，正是導致連續縱放人犯的主因。他說，瑪莎拉蒂案受大眾關注前，短短11天內已經發生「弘旺虐殺案」、「瑪莎拉蒂暴力案」、以及「弘旺傷人案」，其中連續兩次縱放人犯，只因當下沒有輿論壓力，警察局長也沒有立刻道歉。

「但11月9日媒體人周玉蔻節目上打給蔡局長，做無關市政警政的政治操作，蔡局長竟然立刻發新聞稿向她道歉！」陳文政怒飆警察局長，認為此舉根本是在踐踏台中警察的尊嚴，市警局在這樣的領導風格下，只想著公開討好輿論、粉飾太平、息事寧人，難怪近期治安荒腔走板！局長蔡蒼柏表示「我沒有向周玉蔻道歉！」

陳文政在議場發表「不自殺聲明」他說不少人阻止他這場質詢，擔心服務處的員人及家人的人身受到威脅，但他認為不問不行，不能讓居民活在恐懼中。

陳文政強調，仍感謝蔡蒼柏局長過去對國家人民的貢獻與付出，但蔡局長上任才短短數月，近期台中市治安已經千瘡百孔，已是事實。連續縱放人犯的原因，恐僅是為了美化治安數據；卻讓市民活在恐懼之中、也重創台中警察的威信。他表示，總要盧市長震怒，警察局才會積極偵辦，代表蔡局長明顯「不適任」，應知所進退，下台負責！

台中市議員陳文政發表不自殺聲明。 記者陳秋雲/攝影
台中市議員陳文政發表不自殺聲明。 記者陳秋雲/攝影
台中市議員陳文政要求警察局長知所進退。記者陳秋雲/攝影
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台中市議員陳文政質疑警方大事化小，粉飾太平。記者陳秋雲/攝影
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警察 瑪莎拉蒂 周玉蔻

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