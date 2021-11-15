民團發函提醒法官正視人頭帳戶案 司院：不適當

司改會日前發函各法院，指人頭帳戶案造成無辜者入罪，司改會今天表示是避免冤錯案發生，提醒法官注意。司法院發布新聞稿表示，此舉讓外界誤認司改會指導法官辦案，顯非適當。

民間司改會指出，10月29日起行文各級檢察署與法院，呼籲「人頭帳戶，請院檢傾聽民間的聲音」，並針對檢察官偵辦人頭帳戶相關案件，就主觀犯意是否舉證不足仍然起訴的部分，建請正視這個司法系統性的人權問題。

司改會表示，他們是以避免冤錯案發生的角度，提供人頭帳戶實務案例的相關資訊，建請有關機關注意，並未主張人頭帳戶案件皆應無罪。

司法院傍晚發布新聞稿指出，民間團體發函各法院要求將監察院已就此進行調查之事轉知全體法官，會使外界誤認該民間團體可以指導、監督法官辦案，承辦法官若不就審理中的人頭帳戶案件作無罪判決，有遭受監察院調查之虞，進而使社會對於法院的公正性產生質疑，所為顯非適當。

司法院表示，相信所有法官都是秉持公正中立、不偏不倚的態度，依據證據與法律作出最妥適的裁判，讓有罪者受處罰，無辜者不致冤枉，這正是司法制度的價值所在，也呼籲各界均應共同維護審判獨立，守護得來不易的民主法治。

另外，中華民國法官協會12日發布聲明表示，審判者不應該因為壓力團體搬出監察院恫嚇而讓正義的天平只能往無罪方向傾斜，或讓審判只能成為通往無罪的單行道，這是審判獨立的意義。

法官協會認為，辯護人該做的事，是在法庭上透過攻防辯論說服法官，而非在法庭外打延長賽或主導遊戲規則。如果司改會成員認為法官的努力還不夠，轉任法官的大門一直敞開著，歡迎加入法官群體共同奮門。

司改會回應指出，樂見法官協會發表聲明參與公共討論，期待人頭帳戶冤錯案的問題，可持續進行深入的社會對話。