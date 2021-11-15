疑尹衍樑女兒逾百萬現金遭竊 犯嫌死亡判不受理
一名尹姓女子今年2月間將裝有逾百萬現金的黑色肩包放在住所外，疑遭許姓保全偷竊。許姓保全在審理期間死亡，法官判決公訴不受理。媒體報導尹女為尹衍樑女兒，檢審無法證實。
檢方起訴指出，許姓保全意圖為自己不法所有，基於竊盜犯意，今年2月10日上午8時29分許，在台北市松山區八德路4段尹女住所外，徒手竊取其置於住所外鞋櫃上的Prada黑色肩包得手。
尹女到警方提告指出，被偷的黑色肩包內，有裝在紙袋內成捆的110萬元現金，隨身小袋內有約10萬元零鈔、藍色長夾及深藍色短夾、Casio自拍相機、IPhone手機及身分證、健保卡、金融卡、信用卡等共25件，價值約新台幣127萬1088元。
轄區台北市警察局松山分局依監視器畫面查出許姓保全涉案，但許男矢口否認犯案，警詢後移送台北地檢署偵辦。檢察官依竊盜罪起訴。
台北地方法院審理期間，許姓保全於今年10月19日因病死亡。法官依刑事訴訟法第303條第5款規定，判決公訴不受理。尹女另對許男所屬保全公司提起民事訴訟，北院近期內將開庭。
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