快訊

比車籠埔斷層更長！台電指核四廠恐受93.9斷層、S斷層威脅

疑尹衍樑女兒逾百萬現金遭竊 犯嫌死亡判不受理

中央社 / 台北15日電

一名尹姓女子今年2月間將裝有逾百萬現金的黑色肩包放在住所外，疑遭許姓保全偷竊。許姓保全在審理期間死亡，法官判決公訴不受理。媒體報導尹女為尹衍樑女兒，檢審無法證實。

檢方起訴指出，許姓保全意圖為自己不法所有，基於竊盜犯意，今年2月10日上午8時29分許，在台北市松山區八德路4段尹女住所外，徒手竊取其置於住所外鞋櫃上的Prada黑色肩包得手。

尹女到警方提告指出，被偷的黑色肩包內，有裝在紙袋內成捆的110萬元現金，隨身小袋內有約10萬元零鈔、藍色長夾及深藍色短夾、Casio自拍相機、IPhone手機及身分證、健保卡、金融卡、信用卡等共25件，價值約新台幣127萬1088元。

轄區台北市警察局松山分局依監視器畫面查出許姓保全涉案，但許男矢口否認犯案，警詢後移送台北地檢署偵辦。檢察官依竊盜罪起訴。

台北地方法院審理期間，許姓保全於今年10月19日因病死亡。法官依刑事訴訟法第303條第5款規定，判決公訴不受理。尹女另對許男所屬保全公司提起民事訴訟，北院近期內將開庭。

保全 竊盜 北市

延伸閱讀

「名牌包裝120萬現金」遭竊 潤泰千金當起柯南靠自拍照破案

竹聯幫主席開67桌壽宴400幫眾共賀 小S老公也現身

馬英九無罪上訴兵推！北檢1.5坪「三中戰情室」曝光

全聯宣布併購大潤發 網笑：福利熊帝國來了

相關新聞

李佳芬告名嘴駁回 法官：「可能的第一夫人」應受檢驗

高雄市前市長韓國瑜2019年參選總統，被爆家族農舍違建、夫人干政，韓妻李佳芬不滿政論名嘴、媒體人鄭佩芬指她「愛錢又愛權」...

辱廢物、吃屎拘役20日 但法官認定「出來打球」非恐嚇

臉書「靠北保險業─新」陳姓和簡姓成員因對保險議題觀點不同而齟齬，陳在簡的留言下方回覆「假帳號還想領年終，呵呵，回家吃你變...

前上校盜國安密帳、用公款買台積電股財產破億 檢聲請沒收

國安局前上校出納組長劉冠軍，涉及國安密帳案因侵占鉅額公款潛逃，已遭通緝21年，劉疑似用公款購買的股票、房產等，至今翻漲市...

南投武界壩無預警洩洪釀4死 台電值班員過失致死罪判刑

南投縣仁愛鄉武界壩去年9月無預警洩洪，導致下游野營民眾遭溪水沖走溺斃，釀4死悲劇；檢警調查，武界壩控制室蘇姓值班人員應注...

「名牌包裝120萬現金」遭竊 潤泰千金當起柯南靠自拍照破案

潤泰集團千金尹崇恩是一名會計師，她近日裝有120萬元現金的黑色PRADA肩包遭竊，警方逮捕許姓嫌犯後，許男卻不承認犯嫌。尹崇恩事後靠著平時的自拍照證明擁有的財物，並提供購買紀錄、對話紀錄等，協助檢方起訴，由於許嫌被起訴後突然不幸猝死，因此她將控告許男任職的皇承保全公司要求賠償。

獨／超跑惡煞金主幸運數字2580？刑警：看九宮格有答案

彰化縣張姓富少毆人案，台中市警局昨天陸續帶回張投資的博奕集團「2580國際娛樂城」的許姓金主等4人，專案小組調查發現，許...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。