疑尹衍樑女兒逾百萬現金遭竊 犯嫌死亡判不受理

潤泰集團千金尹崇恩是一名會計師，她近日裝有120萬元現金的黑色PRADA肩包遭竊，警方逮捕許姓嫌犯後，許男卻不承認犯嫌。尹崇恩事後靠著平時的自拍照證明擁有的財物，並提供購買紀錄、對話紀錄等，協助檢方起訴，由於許嫌被起訴後突然不幸猝死，因此她將控告許男任職的皇承保全公司要求賠償。

2021-11-15 12:39