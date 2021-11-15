辱廢物、吃屎拘役20日 但法官認定「出來打球」非恐嚇

臉書「靠北保險業─新」陳姓和簡姓成員因對保險議題觀點不同而齟齬，陳在簡的留言下方回覆「假帳號還想領年終，呵呵，回家吃你變性媽的○吧」、「回家陪你全家吃屎吧社會邊緣人」等字句，遭簡提告。士林地方法院依公然侮辱罪判陳拘役20日，但「出來打球」被訴恐嚇部分無罪，台灣高等法院駁回檢察官上訴定讞。

陳姓男子2019年8月3日上「靠北保險業─新」，在簡姓成員的留言下方寫下「我有義務讓你舒服嗎？你他媽哪位？幹你就是我爽就好」、「你這種level 還想要人認真回你？」、「跟你這種人用小朋友的智商溝通剛好，你他媽就廢物……」等語，簡向台中地檢署提告，案件轉由士林地檢署偵辦。

士院認為陳姓男子的用詞是在貶抑簡的智能、人格，令簡難堪，而陳大學肄業，應能認知這些詞彙是在辱罵別人，且這並不是刑法所明定的「可受公評之事」。士院指出，陳雖然可以就保險型式發表意見，但他寫下「回家吃你變性媽的○吧」、「陪你全家吃屎吧社會邊緣人」、「你他媽就廢物」僅是情緒性謾罵，公然侮辱犯行明確。

檢察官起訴另指陳貼文「出來打球，你當球」，涉及恐嚇罪，但此部分士院判無罪。陳表示，是因為簡先貼出多張含有他臉部肖像的截圖並挑釁，他才會張貼對方的相片反擊。陳說，打球的英文是「Play ball 」，Play是比較跟競爭的意思，沒有侵犯的意思，「出來打球，你當球」在網路上是廣泛使用的揶揄嘲諷用語，意思就是「出來面對」。

陳援引國民黨文傳會前副主委為罷免桃園市前議員王浩宇，也曾使用「出來打球」，他的意思是希望簡不要躲在鍵盤後面、以假照片和不可辨識的帳號與他交鋒。

一審判決後，簡姓男子請檢察官上訴，檢方認為陳未賠償簡，且僅判拘役20日過輕，希望改判較重之刑。