李佳芬告名嘴駁回 法官：「可能的第一夫人」應受檢驗

韓國瑜妻子李佳芬。 圖／聯合報系資料照片 高雄市前市長韓國瑜2019年參選總統，被爆家族農舍違建、夫人干政，韓妻李佳芬不滿政論名嘴、媒體人鄭佩芬指她「愛錢又愛權」，控告鄭女加重誹謗；鄭女不起訴確定，李佳芬對鄭女聲請交付審判，台北地方法院審理，日前裁定駁回。

裁定指出，鄭佩芬辯稱討論到李佳芬愛錢，是因雜誌、報紙報導韓國瑜選總統時向李佳芬要500萬元交保證金，李不肯，但韓國瑜選市長時，吳敦義拿4000萬元給韓，後來韓選完結餘款有2000多萬元。

鄭女說，評論李佳芬愛權，是因李佳芬的閨密高美蘭去做高雄市觀傳局主任秘書，高美蘭的兒子做韓國瑜的機要秘書兼隨扈，會評論李佳芬家的農舍問題，是因農舍有違建，但雲林縣政府沒有拆除。

裁定認為，鄭佩芬發表言論前，媒體已有相關報導，李佳芬認為鄭佩芬是媒體人，應有較高查證責任，但鄭女評論的依據，來自有點閱率、公信力的電子媒體，鄭佩芬因過失致陳述與客觀不符，也不是誹謗。

裁定指出，李佳芬曾任數屆雲林縣議員，本人及家族在雲林縣治學多年，在地方上具有高知名度，韓參與總統選舉，李佳芬案發時是總統候選人的妻子，有可能成為「第一夫人」，李女應受檢驗，不屬於私領域的範疇。

裁定說，李佳芬指鄭佩芬犯加重誹謗罪，經檢察官、高檢署檢察長調查、斟酌，都詳加論述所憑證據及認定理由，經調閱偵查卷宗查核無誤，處分沒有違背證據法則，審酌現有卷證後，駁回李佳芬的聲請。