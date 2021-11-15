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前上校盜國安密帳、用公款買台積電股財產破億 檢聲請沒收

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

國安局前上校出納組長劉冠軍，涉及國安密帳案因侵占鉅額公款潛逃，已遭通緝21年，劉疑似用公款購買的股票、房產等，至今翻漲市價高達1億多萬元，士林地檢署緊急聲請沒收。士林地方法院今下午開庭，劉冠軍及其妻子孟雯華因潛逃出境未到庭，全案法官諭知候核辦。

士林地方法院今下午開庭，由於點呼被告劉冠軍，及第三人也就是劉妻孟雯華，因潛逃出境均未到庭，法官諭知候核辦。

前上校劉冠軍涉嫌在擔任國安局出納組長期間，管理機密外交「奉天專案」與「當陽專案」帳戶，從中盜走公款，其中約500萬元拿來購買台積電股票，劉妻名下還有一筆價值6千多萬的房產，懷疑也是侵占公款購買，再加上珠寶、黃金、銀行存款，截至幾年目前初估市值1億多元。

國安局指出，2000年劉冠軍涉嫌侵占公款犯行曝光後，潛逃中國大陸，又傳聞潛逃加拿大，劉當年出境即將「奉天」「當陽」「明德」等三專案機密文件，交給中共政府，嚴重危害國安顯已叛國，今年2月再增列「投敵」等罪函送。

士檢指出，今年3月底獲報，劉家人疑似透過管道想討回台積電股票，此股票經多年漲價，市價高達1.3億元，緊急向法院聲請沒收，若法院裁准沒收，就會變價這些股票、房產、珠寶、黃金，用現金歸入國庫。

前國安局上校出納組長劉冠軍因侵占鉅額公款，潛逃海外多年。本報翻攝資料照
前國安局上校出納組長劉冠軍因侵占鉅額公款，潛逃海外多年。本報翻攝資料照

國安局 台積電 珠寶

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