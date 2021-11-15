南投武界壩無預警洩洪釀4死 台電值班員過失致死罪判刑

南投縣仁愛鄉武界壩去年9月無預警洩洪，導致下游野營民眾遭溪水沖走溺斃，釀4死悲劇；檢警調查，武界壩控制室蘇姓值班人員應注意卻未注意放水發生異常，且在值班日誌填載不實紀錄，經南投地院審結依過失致死罪，判處有期徒刑1年8月；又犯業務上登載不實文書罪，處拘役20日，得易科罰金。緩刑5年。

台中市盧姓、賴姓民眾2家6口去年9月12日至南投仁愛一線天附近栗栖溪沿線溪床野營，未料台電武界壩晨13日清晨竟異常放水，導致盧姓男子及其12歲女兒、賴男同居伴侶陳女及其6歲兒子，2大2小共4人遭暴漲溪水沖走溺斃，當時引發社會關注；經1年多時間偵辦審理，南投地方法院法官本月審結此案。

判決書指出，台電武界壩控制室蘇姓值班人員於12日晚上11時至13日上午8時值勤，應監視、控制及記錄水庫水位，卻疏未即時發現武界壩6號壩頂排洪弧形閘門因開啟指令信號線絕緣劣化，於13日清晨4時12分18秒異常開啟，無預警放水31分鐘，洩洪達19萬3440立方公尺的水量，造成下游溪水暴漲釀4死。

此外，蘇員明知每次操作完畢須將操作時間、閘門開度、水位、流量及相關記事等如實登載在武界壩日誌上，而他明知武界壩6 號壩頂排洪弧形閘門異常開啟，且水庫水位於13日4 時26分已降至8.31公尺而觸發低水位警報，卻虛偽填載水位為8.94公尺等不實事項，足以損害台電大觀發電廠關管理武界壩的正確性。