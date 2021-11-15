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獨／超跑惡煞金主幸運數字2580？刑警：看九宮格有答案
彰化縣張姓富少毆人案，台中市警局昨天陸續帶回張投資的博奕集團「2580國際娛樂城」的許姓金主等4人，專案小組調查發現，許十分高調，名下公司、成員使用的車輛，都選用「2580」為車牌號碼，而2580到底有什麼「貓膩」？台中市資深刑警說，很簡單，只要看手機、或是室內機的國際通用九宮格就知道，2580是一整排由上而下的連串數字，十分好記，也容易讓賭客下注。
不過2580到底代表什麼意思？據透露，許姓男子起初是在台中市經營工程行，起初的工程車輛的號牌，領到「2580」，後來許的工程行生意不佳，結束營業，但許覺得數字吉利，所以成立博奕網站後，就沿用迄今，目前警方仍在警詢，釐清相關案情。
資深刑警點出門道，他說，博奕網站常用一些簡單易記的數字，作為博奕網站最開頭的名稱，原因為何，就是要讓賭客好記、好下注，而2580很明顯，就是國際通用的電話號碼九宮格數字的中間那一排，賭客要下注，只要跟賭客說，看電話號碼中間那一排，就可以找得到，也不用擔心賭客找不到。
台中市警局為追查張姓富少投資的博奕網站幕後金主，指示台中市刑大與台中市第六警分局等單位，成立專案小組偵辦，昨天陸續在台中、台南、高雄等地，帶回許姓金主（29歲）、許姓妻子（31歲）及陳姓、顏姓幹部等4人，並查扣成員、公司名下的Toyota Alphard、賓士、保時捷等4輛涉案車輛。
此次專案小組查獲的4輛涉案車輛，車牌一律選用「2580」，都是按照許的意思，一方面是宣傳，而一方面則是提高博奕網站的辨識度，不過此次樹大招風，一下全被辦案人員鎖定，查扣到案。
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