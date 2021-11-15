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罵警髒話又搶手機 桃園男妨害公務扯「要嚇跑他」遭訴
桃園市一名男子日前違反保護令進入母親住處，因母親報警他惱羞成怒，不僅在警員宣讀保護令時飆罵三字經，還動手扯下對方眼鏡、手機，企圖嚇跑警卻當場被捕，檢方偵結後依妨害公務罪嫌起訴他。
檢方調查，桃園區方姓男子（53歲）因故遭家人聲請保護令，按理不得再接近相關人、處所，卻在今年4月26日跑到母親位於大園區的住處。保護令執行機關桃園警分局獲報，派遣謝姓警員前往處理。
方男見員警到場宣讀保護令，不顧尚未宣讀完畢，便對警員破口大罵「ＸＸ娘」，隨後出手搶奪他的手機，又扯下他眼鏡，還作勢要毆打，想把他趕出房間，結果反遭謝姓警員壓制在地，依妨害公務罪嫌逮捕。
方男到案後辯稱，自己拿取謝姓警員眼鏡、手機，是為了「讓他害怕並離去」，但現場不僅有秘錄器畫面為證，方母目睹全程也指證歷歷。
桃園地檢署偵結，認為方男明知員警正在執行公務，卻出言辱罵、出手搶奪、作勢毆打，以強暴方式妨害員警宣讀保護令之勤務，涉犯刑法妨害公務、侮辱公務員等罪，從重依妨害公務罪嫌將他起訴。
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