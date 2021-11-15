罵警髒話又搶手機 桃園男妨害公務扯「要嚇跑他」遭訴

桃園市一名男子日前違反保護令進入母親住處，因母親報警他惱羞成怒，不僅在警員宣讀保護令時飆罵三字經，還動手扯下對方眼鏡、手機，企圖嚇跑警卻當場被捕，檢方偵結後依妨害公務罪嫌起訴他。

檢方調查，桃園區方姓男子（53歲）因故遭家人聲請保護令，按理不得再接近相關人、處所，卻在今年4月26日跑到母親位於大園區的住處。保護令執行機關桃園警分局獲報，派遣謝姓警員前往處理。

方男見員警到場宣讀保護令，不顧尚未宣讀完畢，便對警員破口大罵「ＸＸ娘」，隨後出手搶奪他的手機，又扯下他眼鏡，還作勢要毆打，想把他趕出房間，結果反遭謝姓警員壓制在地，依妨害公務罪嫌逮捕。

方男到案後辯稱，自己拿取謝姓警員眼鏡、手機，是為了「讓他害怕並離去」，但現場不僅有秘錄器畫面為證，方母目睹全程也指證歷歷。