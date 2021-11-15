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「名牌包裝120萬現金」遭竊 潤泰千金當起柯南靠自拍照破案

聯合新聞網 / 綜合報導

潤泰集團千金尹崇恩。圖／取自臉書
潤泰集團千金尹崇恩。圖／取自臉書

潤泰集團千金尹崇恩是一名會計師，她近日裝有120萬元現金的黑色PRADA肩包遭竊，警方逮捕許姓嫌犯後，許男卻不承認犯嫌。尹崇恩事後靠著平時的自拍照證明擁有的財物，並提供購買紀錄、對話紀錄等，協助檢方起訴，由於許嫌被起訴後突然不幸猝死，因此她將控告許男任職的皇承保全公司要求賠償。

根據《鏡週刊》報導，尹崇恩在今年2月10日上午8點多返家，將裝潢款項交付廠商，因此她把裝有120萬元現金、iPhone XR手機、自拍相機及Anya Hindmarch皮夾等物品的黑色PRADA肩包暫留在家門口的鞋櫃上，想不到卻遭竊。

事後警方認定是一名許姓保全犯案，不過許男質疑，尹崇恩無法證明遺失包包中有她所說的現金、手機、相機等，尹崇恩列出失竊物品清單25項，價值逾127萬餘元。

尹崇恩透過對話紀錄證明，當時她打算交付裝潢款項，因此背包內才會放有百萬現金。另外她提供手機的購買證明，並以自拍照證明她擁有的黑色PRADA肩包、Anya Hindmarch藍色長皮夾，信用卡及身分證等證件則是以補辦資料佐證遺失。

考慮到許男否認犯案，尹崇恩追加業務侵占及侵占遺失物等2項罪名，雖然檢方順利起訴許男，許男卻在被起訴後突然死亡，因此尹崇恩將以民事訴訟控告許男任職的皇承保全公司。

尹崇恩是潤泰集團總裁尹衍樑的女兒，畢業於政大會計研究所，目前在會計師事務所上班，她在2011年時與相戀10年的學長結婚，平時少於媒體前亮相。過去曾於南山人壽擔任業務，之後取得會計師執照，在會計與法律領域工作，未在潤泰集團擔任重要職務。

PRADA

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