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武界壩異常放水釀4死 值班員過失致死判1年8月

中央社 / 南投縣15日電

武界壩異常開啟，無預警洩洪19萬3440立方公尺導致溪床野營客4死，武界壩蘇姓值班員犯過失致死罪一審遭判1年8月；又犯業務上登載不實文書罪處拘役20日。緩刑5年。全案可上訴。

台電大觀發電廠武界壩閘門指令信號線絕緣劣化，導致閘門去年9月13日凌晨4時多異常開啟放水釀溪床野營客4死，南投地檢署依涉犯刑法過失致死、業務登載不實等罪嫌起訴蘇姓值班員。

南投地方法院一審判蘇姓值班員犯過失致人於死罪，處有期徒刑1年8月，又犯業務上登載不實文書罪，處拘役20日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。緩刑5年。

南投地檢署查出，武界壩控制室設有取水口水位顯示器、排洪弧形閘門開啟運轉顯示燈、閘門開度計、低水位警報蜂鳴器等設施，供值班員觀測水庫水位；台電大觀發電廠土木組閘門課蘇姓員工民國109年9月12日晚間11時到隔天上午8時在武界壩控制室值班。

武界壩6號壩頂排洪弧形閘門，因閘門開啟指令信號線絕緣劣化，於去年9月13日凌晨4時12分異常開啟，蘇姓值班員值班期間應注意設施狀態，且無不能注意情事，卻疏忽未注意，未能立即發現閘門異常、手動關閉閘門、發出警報，以提醒下游民眾疏散。

檢方指出，當天凌晨4時26分，低水位警報蜂鳴器因堰堤水位低至8.31公尺，已發出警報聲響，但蘇姓值班員仍未發現，直到一名楊姓村民凌晨4時27分打電話到武界壩控制室，蘇姓值班員凌晨4時28分6秒才手動關閉武界壩6號壩頂排洪弧形閘門，閘門直到凌晨4時43分36秒才完全關閉，造成無預警洩洪水量19萬3440立方公尺。

來自台中市的盧姓、賴姓民眾2家共6人，當時在武界壩下方約5.5公里處、南投縣仁愛鄉法治村武界橋下濁水溪河床露營，凌晨熟睡時遭溪水沖走，導致7歲賴姓男童、48歲陳女、12歲盧姓女童及53歲盧男死亡，只有賴男自行游上岸，盧妻則因睡車上逃過一劫。

武界壩 南投 台電

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