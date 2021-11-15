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命傭兵槍殺4海盜重判26年 陸籍船長再延押2個月

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄籍遠洋漁船「屏新101號」的大陸籍船長汪峰，被控下令船上武裝保全槍殺4名落海海盜，被高雄高分院判處26年徒刑，汪峰裕目前在押，因押期將滿，法院開延押庭，汪搬出家人求情盼換交保出監，「我真的很想家人」，但合議庭法官考量他有逃亡之虞，裁定明（16日）起延押2個月。

汪峰裕是大陸浙江省人，受高雄某漁業公司聘僱後擔任大副及代理船長，2012年7月間，漁船停靠斯里蘭卡首都可倫坡補給，雇用2名外籍武裝保全攜帶槍械上船；2012年9月29日，屏新101號在索馬利亞首都摩加迪休東南方外海作業，碰到4名海盜落水高舉雙手求救，汪峰裕被控指示船上2名傭兵開槍，4名海盜中彈身亡。

汪在前年8月22日靠泊高雄港時被海巡署逮捕。高雄地方法院一審時，汪雖然否認指示傭兵槍擊，但影像卻有拍到流利中文說道「開槍」、「開槍」，因汪是船長，法官認定僅他有權下令開槍，因背負4條人命，1審判26年，他不服上訴二審，高雄高分院駁回汪的上訴。8月最高法院宣判，最高法院認為開槍殺落水海盜，是汪下令或保全個人所為，都有待進一步釐清，撤銷原判決發回高雄高分院。

因羈押期將滿，高分院重開延押庭，汪峰裕請求交保，還搬出居住在大陸的父母、女兒求情，「我被關了15個月，都沒和家裡有過聯繫，很想念家人」。他說從沒犯過罪，卻因疫情家人沒也沒辦法來台探監，願採限制住居、每天到派出所報到換取交保。

但合議庭認為，汪峰裕犯的殺人罪最輕本刑為5年以上，並被判刑26年在案，其為規避未來確定後刑罰執行，妨礙審判程序進行可能性增加，審酌具保、責付或限制住居不足確保審判程序進行，因此有續押必要，裁定明（16日）起延押2個月。

汪峰裕下令槍殺海盜的影片，最後經人輾轉上傳至YouTube，全案才曝光。圖／擷取自YouTube
汪峰裕下令槍殺海盜的影片，最後經人輾轉上傳至YouTube，全案才曝光。圖／擷取自YouTube

保全

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