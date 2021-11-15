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《司法走廊》獄中「會客菜」受刑人小確幸

台灣醒報 / 記者鄧玉瑩╱台北報導

會客菜口味重，監獄裡的大哥都喜歡(網路翻攝)
會客菜口味重，監獄裡的大哥都喜歡(網路翻攝)

「如果要問我不想再回牢裡的理由，就是裡面的飯菜太難吃，會客菜才是美食佳餚！」一名已經假釋出獄4年的王姓更生人說，在裡面收到親友寄來的會客菜，是一件開心的事，能藉此與囚友分享，更是件光榮的事。

會客菜規矩多

一名監獄管理員表示，很多遠道而來的親友，多會帶一些熟食到監獄給受刑人吃，但因不諳會客菜規則，往往不符合規定。管理員表示，寄放監獄的食物規矩，包括一定要用透明塑膠袋包裝、不能湯湯水水、食物不能帶刺、帶骨頭、不能帶殼，簡單來說，就是要一眼看穿食物的內容，以此避免藉此夾帶違禁品入內，成為傷人或自殘的工具。

收受食品的管理員，拿到食物後，會打開塑膠袋攪翻、剪開食物，確定無誤後，交到受刑人手裡。很多家屬因擔心辛苦帶來的食物經檢驗不合格，會被退回，監所附近的各式會客菜館，應運而生。他們深諳監所管理運作時間和手續，做出來的菜，完全符合監所規定。

口味偏鹹辣

會客菜業者表示，監所裡的大哥多，所以菜色以肉類為主，大哥們非常喜歡吃刺激性的食物，所以烹調的口味要很重，不是辣就是鹹。又因為大哥身邊的女人多半在聲色場所工作，每天凌晨下班，一卸妝就來買菜探望大哥，所以菜館每天清晨六點多，必須拉開鐵門做生意。

至於菜色方面，早年的菜色頂多是焢肉、鴨肉，但如今菜色超過十種以上，若又加上逢年過節，菜色不輸便利超商賣的冷凍年菜，例如有糖醋魚、紅燒豬腳、現炒青椒牛肉絲、雞肉冷盤、炸蚵仔、鹽酥雞等，不勝枚舉。一盤價位100元到150元不等，綜合拼盤包從450元到700元不等。

沒魚蝦也好

一名吃過多年會客菜的陳姓更生人說：「會客菜其實沒有真的很美味，因為收到時都已經冷卻、剪得破碎，但還是比公家的飯菜好吃，那是因為公家供應的飯菜實在口味太淡，有時候還會咬到小石頭，甚至菜葉也沙沙的，不過我們也不能抱怨太多，因為是進來服刑的。」陳說：「沒有魚，蝦也好(台語)，吃好料，日子比較好過」。

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監獄 塑膠袋

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