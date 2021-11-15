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《司法走廊》牢飯不好吃 監所：目的在反省

台灣醒報 / 記者鄧玉瑩╱台北報導

監所表示，監獄是提供執行刑期的處所，食物清淡是應該的(中央社)
監所表示，監獄是提供執行刑期的處所，食物清淡是應該的(中央社)

監所裡的「免錢飯不好吃？」口袋有錢的受刑人都會去監所外面買會客菜？監所對此表示，監獄是提供執行刑期的處所，讓受刑人在裡面思考過錯、反省的地方，生活樸簡、食物清淡是應該的，「若吃得好，不就失去處刑的意義。」但監所人員也承認，若受刑人偶爾解饞，有助穩定獄情，監所樂觀其成。

經費有限

依照法務部相關規定，國內監所依照當地食材行情，每位受刑人每月支出從1800元到2200元不等，等於每位受刑人每天三餐伙食費，總共只有60元到73元之間，因此有些捉襟見肘。監所表示，雖經費不高，不過都會有菜有肉，提供營養十分足夠。

監所表示，在法務部矯正署網站上可以查詢到每天每所監獄的三餐菜單，一律三菜一湯，早餐以饅頭、稀飯為主食，中午和晚餐以麵、飯為主食，「吃飽肚子絕對沒有問題。」

禁止提供餐具

一名監所人員表示，監所裡只有塑膠筷子，不提供鐵湯匙或叉子，避免囚友之間作為行兇工具，因此會客菜業者送菜來，也禁止攜帶鋼製、鐵製等輔助食具。

監所並表示，過去檢查不嚴謹時，曾經發生親友帶來的食物，在湯裡夾帶毒品或是小鋼珠，藉此用來販賣或自用、傷人等，加上動物骨頭常成為凶器，因此檢查日趨嚴謹。

泡麵比牢飯好吃

更多名更生人私底下說，其實監所裡排名第一的不是會客菜，而是泡麵，監所福利社裡有很多款泡麵供販賣，包括維力雜醬麵、統一肉燥麵等，很多服刑很久的人還會用麵泡飯、配公家菜，自己每天調理美食，也只能獨享。

一名剛服完刑出獄的劉姓男子表示，因為公家的飯菜常常因應監獄上千人數而提早煮，有時候吃到時已經冷了；但送進來的會客菜，也是冰冷的，所以一到冬天就非得吃泡麵不可，「因為只有喝下熱熱的麵湯，身體才有溫度去抵抗冰冷的監牢。」

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受刑人 泡麵 監獄

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