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高中生網路求職當詐騙車手 賺4萬多卻判2年10月

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

吳姓高中生去年透過網路求職，加入詐騙集團，之後冒用公務員名義，與謝、黃、何姓男子共同詐騙嘉義縣簡、劉等5名被害人444萬餘元，日前被警方逮捕，檢察官訊後依加重詐欺罪起訴，法官判吳參與4案各處1年5月丶1年7月、1年2月、1年5月徒刑，應執行2年10個月，犯罪所得沒收。

判決書指出，吳男去年8月透過網路求職廣告，面試後加入詐騙集團，與謝、黃、何姓男子合作，兒打電話給簡男等人，自稱台北刑大刑警，指簡男帳戶涉及案件須協助調查，之後又冒充檢察官，要求簡姓男子等人交付郵局及銀行存摺、提款卡，再由吳男取得存摺卡片後到提款機提款。

吳男等人用類同詐騙手法，共詐取簡姓被害人56萬餘元，詐騙劉姓被害人152萬餘元，蕭姓被害人130萬元，鄒姓被害人14萬餘元，黃姓被害人89萬餘元，合計詐得444萬餘元。

吳男審理期間坦承犯行，供報酬為領得款的1到1.5%，並表示目前就讀高中，還提出學生證證明，院方考量其目前仍在接受基本教育，非遊蕩懶惰之人，未來行為尚可期待，因此未宣告其強制工作，僅依主文判刑，犯罪所得全數沒收。

吳姓高中生涉犯多起詐騙，嘉義地方法院日前宣判他應執行兩年10個月。記者卜敏正／攝影
吳姓高中生涉犯多起詐騙，嘉義地方法院日前宣判他應執行兩年10個月。記者卜敏正／攝影

詐騙集團 檢察官 求職

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