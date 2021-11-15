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男沒錢卸車牌加霸王油 詐842元汽油判拘役30天

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

李姓男子因沒有錢加油，今年3月間涉嫌先將轎車車牌卸下後，駕車前往台南市麻豆地區某加油站加油，待轎車加了842元九五無鉛汽油後隨即駕車離去，加油站員工報警法辦、起訴。台南地院依李觸犯詐欺取財罪，判處拘役30天，得易科罰金，案可上訴。

判決說，李於今年3月7日下午5點多，先將墨綠色轎車車牌拆下後，同一天晚上6點38分，駕駛該車至麻豆交流道北上某加油站加油，向林姓加油站員工隱瞞無資力事實，致林陷於錯誤，誤信加油後李會如數付款，而為轎車加入842元九五無鉛汽油。

李得逞後旋即駕車逃逸，加油站長報警處理後，查出李涉案法辦起訴。

法官認定，李觸犯刑法詐欺取財罪。審酌李有多次竊盜罪前科，素行不佳，且時值壯年，卻不思以合法方式獲取所需，明知其並無付款能力仍至加油站詐取油品，卸除車牌以逃避追查，尚未與告訴人達成民事和解賠償損害及坦承犯行犯後態度等一切情狀，量處其刑。

李姓男子駕車前往台南市麻豆地區某加油站加油，待轎車加了842元九五無鉛汽油後隨即駕車離去。台南地院依李觸犯詐欺取財罪，判處拘役30天，得易科罰金，圖／本報資料照片
李姓男子駕車前往台南市麻豆地區某加油站加油，待轎車加了842元九五無鉛汽油後隨即駕車離去。台南地院依李觸犯詐欺取財罪，判處拘役30天，得易科罰金，圖／本報資料照片

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