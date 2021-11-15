男沒錢卸車牌加霸王油 詐842元汽油判拘役30天

李姓男子因沒有錢加油，今年3月間涉嫌先將轎車車牌卸下後，駕車前往台南市麻豆地區某加油站加油，待轎車加了842元九五無鉛汽油後隨即駕車離去，加油站員工報警法辦、起訴。台南地院依李觸犯詐欺取財罪，判處拘役30天，得易科罰金，案可上訴。

判決說，李於今年3月7日下午5點多，先將墨綠色轎車車牌拆下後，同一天晚上6點38分，駕駛該車至麻豆交流道北上某加油站加油，向林姓加油站員工隱瞞無資力事實，致林陷於錯誤，誤信加油後李會如數付款，而為轎車加入842元九五無鉛汽油。

李得逞後旋即駕車逃逸，加油站長報警處理後，查出李涉案法辦起訴。