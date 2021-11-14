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移工酒精濃度未超標 檢用公式回推起訴 法官：無罪

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

外籍移工PRAIWAN在今年1月間，在超商喝酒後騎電動機車上路，行經梧棲區時，與兩輛貨車發生碰撞，移工經警方酒測，酒精濃度為每公升0.21毫克，並未超標，但檢察官以警大教授陳高村的研究，回推移工飲酒時的酒精濃度為每公升0.27毫克，檢察官依公共危險罪起訴，並聲請簡易判決處刑，不過台中地院審理後，認為高的研究已是33年前，每人有體重、年齡等因素差異，概略以公式回推，並不精準，判移工無罪。

判決指出，外籍移工PRAIWAN（譯名：拍灣）在今年1月13日下午2時許，在梧棲區某超商內飲用啤酒後，酒精尚未消退，隨即騎電動自行車上路，同日下午2時20分許，移工行經梧棲區港埠路1段與某產業道路口時，不慎與唐姓男子駕駛的貨車碰撞後，再彈飛撞擊吳姓男子駕駛的貨車。

警方在同日下午2時59分酒測時，移工的酒精濃度為每公升0.21毫克，並無構成公共危險罪，不過檢警引述警大教授陳高村在1988年的著作「吐氣中酒精含量倒推計算過程」，利用文中的計算公式，回推移工喝酒時的酒精濃度為每公升0.27毫克，認定移工有構成公共危險，依法起訴，並聲請簡易判決處刑。

台中地院審理後，認為檢方在起訴書中引述的研究，距離本案已久，研究結論在現今是否得以全然適用，仍有疑問。何況，飲酒後酒精代謝的快慢，與飲酒人的性別、年齡、體重、體質、身體的疲勞程度、腹中其他食物代謝情形等因素息息相關，也有因人而異的可能性、誤差值存在。

另外，外籍移工在接受觀察測試時，並無搖晃不穩、無法保持平衡等情形，警方也命移工用筆在2個同心圓之間的0.5公分環狀帶內，畫另1個圓，測試結果被告所畫的圓雖有貼近內徑及外徑的情形，但也都沒有超出環狀帶的範圍，無法認定移工有不能安全駕駛的情事，依法判移工無罪，全案可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

外籍移工PRAIWAN在今年1月間喝酒騎電動車上路，與人發生車禍，檢警利用公式回推酒測值，將移工依公共危險罪起訴，台中地院判移工無罪。圖／報系資料照
外籍移工PRAIWAN在今年1月間喝酒騎電動車上路，與人發生車禍，檢警利用公式回推酒測值，將移工依公共危險罪起訴，台中地院判移工無罪。圖／報系資料照

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