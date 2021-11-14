快訊

中職／144公里速球直擊頭部見血 陳偉漢倒地送醫

兒子捲入手遊紛爭…女大生道歉了 韓國瑜返台隔離中

身障男要求提前發補助被拒 說沒錢拿藥將殺人被判拘役

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣張姓男子因中度精神障礙領有身心障礙福利補助，張男卻於今年5月間打電話詢問彰化縣政府社會處承辦人員蔡女，是否可以提前核發該月生活補助款被拒，張男即說，他躁鬱症快發作了，要拿刀殺了蔡女，彰化地方法院依恐嚇危害安全罪將他判處拘役20日，可易科罰金。

張男曾因家暴案件被判刑2月，今年5月4日上午他先打電話到彰化縣府社會處詢問承辦人員蔡女， 是否能提前核發該月生活補助款，未獲蔡女同意，他即再打到秀水鄉公所社會課告訴陳姓承辦人員說，縣府不願意提前發生活補助款，他沒有錢可以拿躁鬱症的藥，他躁鬱症要發作了，他要拿刀殺了蔡某某。

張男於同日即前往縣府社會處要找蔡女理論，被報警處理，張男在警詢時坦承有說要拿刀殺人，於檢方偵訊時又改稱，他長期吃精神科藥，他忘記有沒有說過要拿刀殺蔡某某的話、「可能也有這樣講」，彰化地方法院依恐嚇危害安全罪將他判處拘役20日，可上訴。

彰化縣張姓男子因中度精神障礙領有身心障礙福利補助，卻於今年5月間打電話詢問彰化縣政府社會處承辦人員蔡女，是否可以提前核發該月生活補助款被拒，即揚言要拿刀殺了蔡女，彰化地方法院依恐嚇危害安全罪將他判處拘役20日。圖／資料照
彰化縣張姓男子因中度精神障礙領有身心障礙福利補助，卻於今年5月間打電話詢問彰化縣政府社會處承辦人員蔡女，是否可以提前核發該月生活補助款被拒，即揚言要拿刀殺了蔡女，彰化地方法院依恐嚇危害安全罪將他判處拘役20日。圖／資料照

躁鬱症 恐嚇 彰化

延伸閱讀

台南市星光歌唱大賽有別以往 身障者用歌唱撼動人心

疫情趨緩結婚熱潮回溫 彰化今舉行聯合婚禮

好點子不怕沒金主 創投公司簽下3名彰化得獎青年

社區營造博覽會有看頭 推8條輕旅行遊彰化　

相關新聞

影／酒吧酒客爆口角！警方到場遭罵三字經 社維法送辦4人

北市中山區雙城街一家酒吧，今天凌晨2時許爆發酒客爭吵，3名男子先行走出店外，4名男子尾隨叫囂，警方派駐在雙城街的巡守警力...

影／通緝犯駕車拒檢 台南警開2槍後逮人法辦

26歲陳姓毒品通緝犯，昨天深夜11點多駕黑色賓士車在台南市北區中華北路拒絕警方盤檢，郭駕車涉嫌企圖衝撞警員，黃姓警員見情...

汐止男酒駕逆向左轉 警鳴笛追10分鐘逮捕

新北市汐止區白姓男子今天早上11點多酒駕逆向左轉，正巧被巡邏員警發現「誒？他從那邊溜過來」，立刻鳴笛要他停車受檢，不料他...

門口都是我的血！恐怖情人以死相逼想挽回舊愛卻遭判刑

屏東潮州李姓男子因不滿前女友提分手，多次傳「如果你今天不講清楚就死在面前」、「門口都是我的血」、「凌晨會靜靜的死在門口」...

超跑惡煞翻版？醉男細故揪友打人腦出血 法官判3月定讞

彰化縣張姓富少日前因為車禍糾紛，與李姓、陳姓友人，將宋姓大學生打到腦出血昏迷，警方起初以傷害罪偵辦，輿論批評，檢方依殺人...

行車糾紛鬧上法庭 聯結車司機持鐵鎚作勢打人二審改判

李姓聯結車男司機和黃姓男貨車駕駛，因行車發生糾紛，李被控涉嫌持鐵鎚作勢欲毆打黃，一審依李違反恐嚇危害安全罪判處徒刑2月，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。