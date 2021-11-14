身障男要求提前發補助被拒 說沒錢拿藥將殺人被判拘役

彰化縣張姓男子因中度精神障礙領有身心障礙福利補助，張男卻於今年5月間打電話詢問彰化縣政府社會處承辦人員蔡女，是否可以提前核發該月生活補助款被拒，張男即說，他躁鬱症快發作了，要拿刀殺了蔡女，彰化地方法院依恐嚇危害安全罪將他判處拘役20日，可易科罰金。

張男曾因家暴案件被判刑2月，今年5月4日上午他先打電話到彰化縣府社會處詢問承辦人員蔡女， 是否能提前核發該月生活補助款，未獲蔡女同意，他即再打到秀水鄉公所社會課告訴陳姓承辦人員說，縣府不願意提前發生活補助款，他沒有錢可以拿躁鬱症的藥，他躁鬱症要發作了，他要拿刀殺了蔡某某。