汐止男酒駕逆向左轉 警鳴笛追10分鐘逮捕

新北市汐止區白姓男子今天早上11點多酒駕逆向左轉，正巧被巡邏員警發現「誒？他從那邊溜過來」，立刻鳴笛要他停車受檢，不料他心虛不停車，途中更多次逆向駕駛、闖紅燈，甚至急停迴轉，汐止警方最後呼叫警網成功將他攔下；經測酒測值每公升0.38毫克，詢後將他依公共危險罪嫌移送法辦。

警方調查，49歲白男今天休假，早上騎車找朋友聚聚小酌，飲酒後自認沒醉、心存僥倖想騎車回家，貪圖方便在大同路二段184巷逆向違規左轉大同路二段，巡邏員警機敏發現，立刻鳴笛、按喇叭要他停車。

白男起初還沈浸酒意，員警用擴音器呼叫他車牌時還不知已被警察盯上，直到員警數度按喇叭他才驚覺「警察找上我了」，開始心虛，不斷逆向、蛇行，更數度大迴轉想甩掉警察。

雙方沿路追逐10分鐘近1公里，最後警方在大同路二段187巷將他攔下，盤查後認為他精神恍惚對他實施酒測，酒測值高達0.38，立刻將他依現行犯逮捕，詢後送辦。

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