快訊

蔡英文徵召六都市長提名 民進黨全代會通過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

汐止男酒駕逆向左轉 警鳴笛追10分鐘逮捕

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市汐止區白姓男子今天早上11點多酒駕逆向左轉，正巧被巡邏員警發現「誒？他從那邊溜過來」，立刻鳴笛要他停車受檢，不料他心虛不停車，途中更多次逆向駕駛、闖紅燈，甚至急停迴轉，汐止警方最後呼叫警網成功將他攔下；經測酒測值每公升0.38毫克，詢後將他依公共危險罪嫌移送法辦。

警方調查，49歲白男今天休假，早上騎車找朋友聚聚小酌，飲酒後自認沒醉、心存僥倖想騎車回家，貪圖方便在大同路二段184巷逆向違規左轉大同路二段，巡邏員警機敏發現，立刻鳴笛、按喇叭要他停車。

白男起初還沈浸酒意，員警用擴音器呼叫他車牌時還不知已被警察盯上，直到員警數度按喇叭他才驚覺「警察找上我了」，開始心虛，不斷逆向、蛇行，更數度大迴轉想甩掉警察。

雙方沿路追逐10分鐘近1公里，最後警方在大同路二段187巷將他攔下，盤查後認為他精神恍惚對他實施酒測，酒測值高達0.38，立刻將他依現行犯逮捕，詢後送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

49歲白男今天早上逆向左轉被汐止警方盯上，警迅速呼叫支援順利將他攔下，誇張的是，他酒測值高達0.38。記者翁至成／翻攝
49歲白男今天早上逆向左轉被汐止警方盯上，警迅速呼叫支援順利將他攔下，誇張的是，他酒測值高達0.38。記者翁至成／翻攝
49歲白男今天早上逆向左轉被汐止警方盯上，警迅速呼叫支援順利將他攔下，誇張的是，他酒測值高達0.38。記者翁至成／翻攝
49歲白男今天早上逆向左轉被汐止警方盯上，警迅速呼叫支援順利將他攔下，誇張的是，他酒測值高達0.38。記者翁至成／翻攝

警察 酒測 汐止

延伸閱讀

來爬汐止冷門步道！新山夢湖O型　陡上原始步道考驗體力

5年酒駕7次！高雄男魚市場打工又酒駕被抓 酒測值0.9

無照酒駕害2命 死者經營柴犬事業35年被稱「一世柴人」

高雄夫妻遭酒駕男撞死 距警方取締酒駕剛下哨1小時

相關新聞

汐止男酒駕逆向左轉 警鳴笛追10分鐘逮捕

新北市汐止區白姓男子今天早上11點多酒駕逆向左轉，正巧被巡邏員警發現「誒？他從那邊溜過來」，立刻鳴笛要他停車受檢，不料他...

影／酒吧酒客爆口角！警方到場遭罵三字經 社維法送辦4人

北市中山區雙城街一家酒吧，今天凌晨2時許爆發酒客爭吵，3名男子先行走出店外，4名男子尾隨叫囂，警方派駐在雙城街的巡守警力...

影／通緝犯駕車拒檢 台南警開2槍後逮人法辦

26歲陳姓毒品通緝犯，昨天深夜11點多駕黑色賓士車在台南市北區中華北路拒絕警方盤檢，郭駕車涉嫌企圖衝撞警員，黃姓警員見情...

門口都是我的血！恐怖情人以死相逼想挽回舊愛卻遭判刑

屏東潮州李姓男子因不滿前女友提分手，多次傳「如果你今天不講清楚就死在面前」、「門口都是我的血」、「凌晨會靜靜的死在門口」...

超跑惡煞翻版？醉男細故揪友打人腦出血 法官判3月定讞

彰化縣張姓富少日前因為車禍糾紛，與李姓、陳姓友人，將宋姓大學生打到腦出血昏迷，警方起初以傷害罪偵辦，輿論批評，檢方依殺人...

行車糾紛鬧上法庭 聯結車司機持鐵鎚作勢打人二審改判

李姓聯結車男司機和黃姓男貨車駕駛，因行車發生糾紛，李被控涉嫌持鐵鎚作勢欲毆打黃，一審依李違反恐嚇危害安全罪判處徒刑2月，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。