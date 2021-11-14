前國小校長營養午餐案涉貪 懲戒法院判撤職
新北市修德國小前校長張崇仁任內涉嫌收受營業午餐供應商賄款，包庇廠商得標及供餐違失等，最高法院判刑3年7月確定。懲戒法院審理後，判決張男撤職，並停止任用1年。可上訴。
判決指出，張崇仁自民國99年8月1日起擔任修德國小校長，他涉嫌於100年間收受津津公司、金馬公司新台幣20萬元、25萬元賄款，勾選有利2家公司的評審委員，讓2家公司順利標得修德國小100學年度營養午餐採購案，並包庇2家公司的供餐違失。
板橋地檢署（今新北地檢署）依貪污治罪條例違背職務收受賄賂等罪起訴張崇仁。歷經法院多年審理，最高法院今年9月間判處張男有期徒刑3年7月確定。
新北市營養午餐案爆發後，張崇仁被檢方聲請羈押禁見獲准。新北市政府將張男停職，並移送懲戒。
懲戒法院認為，張男所為已重創公務員清廉形象，審酌他已表示坦然面對自己的錯誤，繳回所收金錢，並自動到案服刑，判處撤職並停止任用1年。全案可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言