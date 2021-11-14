前國小校長營養午餐案涉貪 懲戒法院判撤職

中央社 / 台北14日電

新北市修德國小前校長張崇仁任內涉嫌收受營業午餐供應商賄款，包庇廠商得標及供餐違失等，最高法院判刑3年7月確定。懲戒法院審理後，判決張男撤職，並停止任用1年。可上訴。

判決指出，張崇仁自民國99年8月1日起擔任修德國小校長，他涉嫌於100年間收受津津公司、金馬公司新台幣20萬元、25萬元賄款，勾選有利2家公司的評審委員，讓2家公司順利標得修德國小100學年度營養午餐採購案，並包庇2家公司的供餐違失。

板橋地檢署（今新北地檢署）依貪污治罪條例違背職務收受賄賂等罪起訴張崇仁。歷經法院多年審理，最高法院今年9月間判處張男有期徒刑3年7月確定。

新北市營養午餐案爆發後，張崇仁被檢方聲請羈押禁見獲准。新北市政府將張男停職，並移送懲戒。

懲戒法院認為，張男所為已重創公務員清廉形象，審酌他已表示坦然面對自己的錯誤，繳回所收金錢，並自動到案服刑，判處撤職並停止任用1年。全案可上訴。

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