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門口都是我的血！恐怖情人以死相逼想挽回舊愛卻遭判刑

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東潮州李姓男子因不滿前女友提分手，多次傳「如果你今天不講清楚就死在面前」、「門口都是我的血」、「凌晨會靜靜的死在門口」等恐嚇訊息，還在對方住處外自殘並傳滿手是血的照片相逼，令對方心生畏懼向警方求助；事後李男被依恐嚇危害安全罪處6個月有期徒刑。

判決指出，李男2018年曾因涉犯公共危險案遭處4個月有期徒刑，易科罰金執行完畢仍不知悔改，因前女友向他提分手，而心生不滿。

李男先是去年3月26日晚上9時至11時許到前女友住處自殘，並恫稱，「如果你今天不講清楚就死在面前。」等語，還透過手機網路傳自殘照片給對方，3月30日又故技重施，讓前女友害怕只能報警求助。

經查，李男分別在去年3月26日、30日分別向前女友傳送「門口都是我的血」、「再不接更多血，我就會死」、「我凌晨會靜靜的死在門口，你逼我到這種程度了」、「永遠愛妳，做妳的鬼」等訊息，甚至還揚言，「你再不接電話就要放火燒妳全家」等語。

地院審酌，李男因感情糾紛，不以理性方式溝通、解決，卻多次密集以發送訊息、簡訊方式恫嚇告訴人，讓塗女心生畏懼；經審理，他涉犯依恐嚇危害安全罪共2罪，累犯，併處6個月有期徒刑，全案可上訴。

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屏東潮州李姓男子因不滿前女友提分手，多次傳恐嚇訊息給對方，還自殘拍照相逼，事後李男被依恐嚇危害安全罪處6個月有期徒刑。記者陳弘逸／攝影
屏東潮州李姓男子因不滿前女友提分手，多次傳恐嚇訊息給對方，還自殘拍照相逼，事後李男被依恐嚇危害安全罪處6個月有期徒刑。記者陳弘逸／攝影

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