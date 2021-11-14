超跑惡煞翻版？醉男細故揪友打人腦出血 法官判3月定讞
彰化縣張姓富少日前因為車禍糾紛，與李姓、陳姓友人，將宋姓大學生打到腦出血昏迷，警方起初以傷害罪偵辦，輿論批評，檢方依殺人未遂罪聲押，未來法院量刑，引發關注，台中市去年4月間，曾發生一件蕭姓男子酒後因細故，揪友人將不認識的被害人壓制在地，蕭以拳打、腳踢攻擊頭部，打人腦出血、腦震盪，犯行過程與張姓富少類似。雖然警方依重傷害等罪嫌移送，但台中地院審理後，仍只依傷害罪量刑，判蕭與另名同夥3月徒刑、得易科，全案定讞。
判決指出，蕭姓男子（36歲）有槍砲、妨害自由前科，他與周姓男子（21歲）等6人在去年4月25日凌晨，在西屯區河南路的好樂迪KTV包廂唱歌，在同日凌晨3時許在KTV門口一樓，由張姓友人陪同要搭乘計程車離開時，與另一群藍姓男子等6人，也要搭乘計程車離開。
蕭與藍因為計程車併排、移車問題，發生口角，蕭怒嗆藍「限30秒離開，不離開，看怎麼修理你」，蕭的張姓友人發現雙方起衝突，通知仍在包廂內的周姓、莊姓、游姓及綽號「吸管」的友人到場，蕭、周二人先徒手將藍壓制在地，蕭則以腳踹藍的頭部，造成藍腦硬膜出血、腦震盪、頭血腫、臉部多處擦挫傷等傷勢。
台中地檢署當時依傷害罪起訴二人，並聲請簡易判決處刑，台中地院分判蕭、周二人3月徒刑，得易科6萬元，台中地檢署認量刑過輕上訴。
檢方指出，蕭、周明知頭、頸部是中樞神經聚集的重要器官，對腦部以雙腳、拳頭猛力毆擊，有可能到成腦出血、骨折、甚至是死亡等不可逆的後遺症，且犯後態度惡劣，沒有與藍達成和解，原審量刑過輕，有未符罪刑相當原則之憾，上訴請求撤銷改判。
台中地院審酌，一審已審酌二人都坦承犯行，並審酌被害人傷勢，以及未與被害人達成和解等情狀，一審刑度在法定刑度範圍內，確已妥適反應犯罪事實與案件情節，科刑合乎法律目的，未違背內部性界限，也無權利濫用的違法，及違反罪刑相當原則、比例原則的情形，核無不當，駁回檢方上訴，全案確定。
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