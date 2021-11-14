行車糾紛鬧上法庭 聯結車司機持鐵鎚作勢打人二審改判
李姓聯結車男司機和黃姓男貨車駕駛，因行車發生糾紛，李被控涉嫌持鐵鎚作勢欲毆打黃，一審依李違反恐嚇危害安全罪判處徒刑2月，李不服提起上訴。二審法官認為，兩人發生口角過程中，員警已到現場並對李噴辣椒水控制場面，李恐嚇行為造成危害黃人身安全程度不嚴重，撤銷原判決，改判拘役40天，得易科罰金，案可上訴。
判決說，李於今年1月28日上午11點50分，駕駛聯結車沿台南市仁德區中正路二段由南向北方向行駛，行經中正路二段與中山路口處時，適黃駕駛大貨車欲變換車道。
李認黃於變換車道時，曾擦撞聯結車後視鏡，按鳴喇叭示意後 ，下車與黃理論，雙方發生口角。李心生不滿，返回聯結車拿鐵鎚高舉威嚇黃，黃心生畏懼報警法辦、起訴。
台南地院簡易法一審依李觸犯恐嚇危害安全罪，判李徒刑2月，李不服一審判決提起上訴。台南地院二審撤銷原判決，改判拘役40天，得易科罰金。
二審法官認為，李因行車細故即持鐵鎚作勢欲毆打告訴人，於法有違，自當予以懲處。但此案因行車糾紛而起，李與黃發生口角過程中，告訴人黃曾對被告稱「不然你打我」等言語挑釁，李憤而返回車上拿取鐵鎚作勢追逐告訴人，當時員警已至現場處理，見狀即以辣椒水噴灑李，避免衝突擴大。
法官審酌李與黃發生衝突時互動，以及李持鐵鎚追逐時，員警已在現場並隨即控制場面等情狀，認李恐嚇行為所造成告訴人驚嚇、恐懼，危害告訴人人身安全程度應非嚴重。原審量處徒刑2月實屬過重，撤銷原判決改判。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言