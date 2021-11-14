行車糾紛鬧上法庭 聯結車司機持鐵鎚作勢打人二審改判

李姓聯結車男司機和黃姓男貨車駕駛，因行車發生糾紛，李被控涉嫌持鐵鎚作勢欲毆打黃，一審依李違反恐嚇危害安全罪判處徒刑2月，李不服提起上訴。二審法官認為，兩人發生口角過程中，員警已到現場並對李噴辣椒水控制場面，李恐嚇行為造成危害黃人身安全程度不嚴重，撤銷原判決，改判拘役40天，得易科罰金，案可上訴。

判決說，李於今年1月28日上午11點50分，駕駛聯結車沿台南市仁德區中正路二段由南向北方向行駛，行經中正路二段與中山路口處時，適黃駕駛大貨車欲變換車道。

李認黃於變換車道時，曾擦撞聯結車後視鏡，按鳴喇叭示意後 ，下車與黃理論，雙方發生口角。李心生不滿，返回聯結車拿鐵鎚高舉威嚇黃，黃心生畏懼報警法辦、起訴。

台南地院簡易法一審依李觸犯恐嚇危害安全罪，判李徒刑2月，李不服一審判決提起上訴。台南地院二審撤銷原判決，改判拘役40天，得易科罰金。

二審法官認為，李因行車細故即持鐵鎚作勢欲毆打告訴人，於法有違，自當予以懲處。但此案因行車糾紛而起，李與黃發生口角過程中，告訴人黃曾對被告稱「不然你打我」等言語挑釁，李憤而返回車上拿取鐵鎚作勢追逐告訴人，當時員警已至現場處理，見狀即以辣椒水噴灑李，避免衝突擴大。