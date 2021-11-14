聽新聞
test
0:00 / 0:00
男子假冒警員對騎機車老人開罰單 詐得5.7萬判1年10月
黃姓男子在汽車材料行從事回收工作，涉嫌假冒警員，見鄭姓老人騎機車經過，黃騎機車尾隨攔下，謊稱鄭酒駕又超速，並要代繳罰款，詐取5萬7000元後離去，鄭事後驚覺被騙報警法辦起訴。台南地院依黃冒用公務員名義犯詐欺取財罪，判處徒刑1年10月，案可上訴。
判決說，黃於去年3月16日上午9點多，在新營區建業路真武殿對面路旁，先換上深色外套、戴上前方有金色圖樣藍色帽子後再戴上白色安全帽，再騎機車四處閒晃伺機尋找詐欺對象。
同一天上午10點20分，黃見鄭姓老人獨自騎機車，認鄭年老可欺，尾隨在後，在往後鎮派出所旁橋下將鄭攔下，佯稱為後壁區巡邏員警，因懷疑鄭酒駕及超速，要求鄭朝紅色長條狀物吹氣酒測，並佯裝開立罰單，要鄭前往柳營奇美醫院繳納罰款5萬4000元。
鄭信以為真，騎車至後壁區農會領款8萬元並前往柳營奇美醫院欲繳納罰款。黃於同一天上午11點多許，即在往醫院方向附近道路等候、伺機尾隨鄭，上午11點20分，又將鄭攔下，聲稱要代替鄭往醫院繳納罰款，並要求鄭5萬4千元並額外增添3000元，鄭將5萬7000元全數交予黃。鄭事後發現受騙報警處理，經警方調閱路口監視器錄影畫面，查獲黃涉案法辦起訴。
黃辯稱，當天他騎車到途中，因為覺得冷才穿上深色外套，後來發現手機沒帶就返回嘉義縣住處，他上午11點10分就回到嘉義縣，不可能在新營對鄭行騙。但法官依鄭姓被害人指證歷歷，不採信黃供詞。
法官審酌，黃貪圖可輕鬆得手不法利益，以假冒員警身分方式，刻意挑選年老人為行騙對象，欠缺守法觀念，損害政府機關公信力，黃迄今仍一再否認，供詞避重就輕，毫無賠償告訴人損失意思，犯後態度不佳等一切情狀，量處其刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言