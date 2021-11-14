男子假冒警員對騎機車老人開罰單 詐得5.7萬判1年10月

黃姓男子在汽車材料行從事回收工作，涉嫌假冒警員，見鄭姓老人騎機車經過，黃騎機車尾隨攔下，謊稱鄭酒駕又超速，並要代繳罰款，詐取5萬7000元後離去，鄭事後驚覺被騙報警法辦起訴。台南地院依黃冒用公務員名義犯詐欺取財罪，判處徒刑1年10月，案可上訴。

判決說，黃於去年3月16日上午9點多，在新營區建業路真武殿對面路旁，先換上深色外套、戴上前方有金色圖樣藍色帽子後再戴上白色安全帽，再騎機車四處閒晃伺機尋找詐欺對象。

同一天上午10點20分，黃見鄭姓老人獨自騎機車，認鄭年老可欺，尾隨在後，在往後鎮派出所旁橋下將鄭攔下，佯稱為後壁區巡邏員警，因懷疑鄭酒駕及超速，要求鄭朝紅色長條狀物吹氣酒測，並佯裝開立罰單，要鄭前往柳營奇美醫院繳納罰款5萬4000元。

鄭信以為真，騎車至後壁區農會領款8萬元並前往柳營奇美醫院欲繳納罰款。黃於同一天上午11點多許，即在往醫院方向附近道路等候、伺機尾隨鄭，上午11點20分，又將鄭攔下，聲稱要代替鄭往醫院繳納罰款，並要求鄭5萬4千元並額外增添3000元，鄭將5萬7000元全數交予黃。鄭事後發現受騙報警處理，經警方調閱路口監視器錄影畫面，查獲黃涉案法辦起訴。

黃辯稱，當天他騎車到途中，因為覺得冷才穿上深色外套，後來發現手機沒帶就返回嘉義縣住處，他上午11點10分就回到嘉義縣，不可能在新營對鄭行騙。但法官依鄭姓被害人指證歷歷，不採信黃供詞。