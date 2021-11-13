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餐廳交易100萬台幣買USDT 賣家見錢眼開搶奪未遂遭逮
台北市陳姓男子在通訊軟體Telegram認識泰達幣賣家余姓男子、楊姓男子，雙方約在中山區一間日本料理店，進行與台幣100萬等值的泰達幣（USDT）交易，豈料余、楊突作勢搶錢，陳立刻喊「搶劫」，余、楊才罷手逃逸。警方昨晚至今天下午陸續拘提二人，詢後依搶奪未遂罪嫌送辦。
警方調查，本月11日晚上7點多，陳男（33歲）在中山北路二段一間日本料理店包廂內，將用牛皮紙袋包裝的100萬，交給余男（23歲）、楊男（20歲），豈料余、楊二人搶了就跑，陳大喊搶劫，二人情急下罷手騎機車逃逸。
警方獲報追查，昨晚拘提余男到案，再透過機車車牌查出車主是楊男，今天下午3點多將他逮捕，二人供稱缺錢才涉案，警方依搶奪未遂罪嫌將二人送辦。
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